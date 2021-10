Nguyễn Văn Tuấn với xúc cảm quê nhà

Doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Truyền hình cáp Sông Thu chọn thơ, nhạc để cân bằng cuộc sống sau những bận rộn. Với anh, hát về mẹ và quê hương luôn mang lại xúc cảm đặc biệt.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: internet

Sinh ra trên mảnh đất tơ lụa Duy Xuyên, anh Nguyễn Văn Tuấn đã có những năm tháng tuổi thơ êm đềm bên dòng sông Thu. Để rồi những ký ức ấy trở thành nơi tâm hồn anh nương náu giữa bộn bề cuộc sống.

Anh chọn thơ, nhạc gửi gắm nỗi niềm; nhiều ca khúc anh viết lời được người nghe đón nhận như: “Ta về Duy Xuyên”, “Nam Phước yêu thương”, “Thương xót miền Trung”, “Trở về bên cha”, “Mẹ hiểu lòng con 1”, “Mẹ hiểu lòng con 2”… “Xa quê lập nghiệp mấy chục năm nhưng ký ức hoa niên vẫn ẩn hiện trong tôi.

Khi bắt đầu đến với âm nhạc, tôi đã gởi gắm tình quê xứ qua từng câu chữ, từng ca khúc. Âm nhạc chính là nơi để tâm hồn được thăng hoa, nơi để tôi có thể giãi bày được nhiều thứ, nhiều điều muốn nói…” - anh Tuấn chia sẻ.

Các nhạc sĩ như Võ Công Anh, Phạm Hồng Biển, Nguyễn Đức, Hà Sơn hay Cao Minh Đức đã tìm thấy sự đồng điệu trong cung bậc cảm xúc về mẹ và quê hương của Nguyễn Văn Tuấn.

Trong đó, nhạc sĩ Võ Công Anh - một người đồng hương Duy Xuyên đang sinh sống và làm việc ở TP.Hồ Chí Minh - đã phổ hơn 20 ca khúc từ thơ Nguyễn Văn Tuấn.

Nhạc sĩ Võ Công Anh chia sẻ: “Ban đầu, lời thơ Nguyễn Văn Tuấn khá dung dị nhưng dần dà anh biết chắt lọc hơn, tư duy sinh động hơn và đồng thời hình tượng trong ca từ nâng lên rất rõ. Tôi vận dụng những làn điệu hoặc âm hưởng dân ca Khu 5, dân ca Quảng Nam hình thành nên ca khúc, ngợi ca về quê hương xứ Quảng, về mẹ…”.

Trong những bài thơ phổ nhạc của Nguyễn Văn Tuấn, ấn tượng nhất có thể kể đến hai ca khúc “Mẹ hiểu lòng con 1” - nhạc sĩ Võ Công Anh phổ nhạc và “Mẹ hiểu lòng con 2” - nhạc sĩ Phạm Hồng Biển phổ nhạc.

MV Mẹ hiểu lòng con 2

Hai nhạc sĩ đã khéo léo vận dụng dân ca Nam Bộ để có ca khúc đẹp: “Mẹ ơi! Thấu hiểu lòng con/Từ ngày xa quê nắng dãi mưa dầm/Bôn ba xứ sở quê người/Hiểu lòng mẹ thương, lòng mẹ trông ngóng con đêm ngày…/Giờ con đã trưởng thành hơn, tìm lại miền quê đáp ơn sinh thành/Rêu phong mục phủ mái nhà, bóng mẹ nơi đâu”.

Ca khúc này được nhiều ca sĩ như Hoàng Vĩnh Lộc, Tố My, Hà Quang, Phương Mỹ Chi, Thúy Huyền, Diễm Quỳnh, Ngọc Châu, Mai Thiên Trang, Đức Danh… chọn biểu diễn tại rất nhiều sân khấu trên cả nước.

Đặc biệt, ca sĩ Tố My - người được mệnh danh là “ngọc nữ Bolero” Việt Nam khi thể hiện bài hát này đã không giấu sự xúc động. Ca sĩ Tố My tâm sự: “Bản thân Tố My cũng là người Quảng xa quê nên khi nhận được bản de-mo sáng tác “Mẹ hiểu lòng con 2” vô cùng xúc động. Khi bản hoàn chỉnh vừa đưa lên kênh youtube, số lượt xem tăng lên rất nhanh. Điều đó cũng thể hiện được sự thành công của ca khúc”.

Cùng với những ca khúc về quê hương, cha mẹ, tác giả Nguyễn Văn Tuấn còn viết lời hàng chục ca khúc trữ tình như: “Vỡ mộng tình ơi”, “Vị ngọt tình yêu”, “Gót hồng thư sinh”, “Thu sầu lẻ bóng”… và được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Quang Lê, Vân Khánh, Thu Huyền, Phương Mỹ Chi, Ngọc Châu, Hà Thành Xuân chọn thể hiện, để lại tình cảm sâu sắc cho người nghe. Và biệt danh của anh - Tuấn Sông Thu - đã thấy được tình quê xứ, cội rễ neo lòng để cân bằng cuộc sống.