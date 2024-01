Nhà lý luận, phê bình văn học Huỳnh Thu Hậu: Bền bỉ với đam mê...

Với những bài thơ trẻ trung, mới mẻ, cá tính được trình làng trong tập thơ đầu tay “Cánh đồng mật ngữ” xuất bản năm 2013, Huỳnh Thu Hậu được xem là một gương mặt ấn tượng của thơ ca xứ Quảng. Những tưởng chị sẽ tiếp tục bước đi cùng với thơ, nhưng rồi sau đó lại rẽ hẳn sang lý luận phê bình, trong một dung mạo ngày càng đầy đặn...

Hòn than đượm lửa

Đang “đắm đuối” và sớm có thành tựu với thơ, nên khi rẽ hẳn sang địa hạt lý luận, phê bình, Huỳnh Thu Hậu đã khiến nhiều người ngạc nhiên, và tiếc. Nhưng thay vì giải thích, chị tiếp tục làm việc. Bằng sự cần mẫn, tinh thần khoa học nghiêm túc, chị từng bước khẳng định mình trên hành trình mới. Chị cảm nhận thơ không hề phụ rẫy mình, nhưng đồng thời cũng nhận thấy dường như mình có duyên với những nhọc nhằn, khổ ải của lý luận, phê bình.

“Tôi không thấy có mâu thuẫn nào giữa việc làm thơ và viết phê bình; hay nói khác hơn là phê bình không hề khô cứng, không hề làm triệt tiêu những thăng hoa bay bổng của thơ ca. Bởi lẽ, phê bình là sự hòa quyện giữa lý trí và cảm xúc, giữa khoa học và nghệ thuật, mà nói như Roland Barthe, phê bình là diễn ngôn về một diễn ngôn khác, là siêu ngôn ngữ” - Huỳnh Thu Hậu chia sẻ.

Ngoài một tập thơ, chị đã có cho riêng mình gia tài lý luận phê bình gồm tập tiểu luận phê bình “Cuộc phiêu lưu của chữ” (NXB Hội Nhà văn 2017), chuyên luận “Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam” (NXB Hội Nhà văn 2018) và tập tiểu luận phê bình “Diễn ngôn văn chương - những vẻ đẹp khác biệt” (NXB Hội Nhà văn 2020). Vì thế, trong những ngày đầu năm mới 2024, một tin vui đã đến với Huỳnh Thu Hậu: chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên ngành lý luận phê bình.

Bên cạnh các công trình nghiên cứu lý luận phê bình, nhiều năm liền Huỳnh Thu Hậu là đại diện gần như duy nhất của Quảng Nam tại rất nhiều hội thảo khoa học quy mô toàn quốc về văn học - đặc biệt là các hội thảo về những vấn đề học thuật, về tiếp nhận, tiếp biến, dịch chuyển thi pháp và sáng tạo rất mới mẻ của văn học Việt Nam...

Tiến sĩ, nhà lý luận phê bình văn học Huỳnh Thu Hậu sinh năm 1979, hội viên Hội VHNT Quảng Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện là giảng viên khoa Khoa học Xã hội nhân văn - Trường Đại học Quảng Nam.

Từ năm 2013 đến nay, Huỳnh Thu Hậu đã được trao tặng một số giải thưởng: giải khuyến khích Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ 2 cho tập thơ “Cánh đồng mật ngữ”; giải C giải thưởng thường niên năm 2017 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam và giải C Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2017 cho tập tiểu luận phê bình “Cuộc phiêu lưu của chữ”; giải C Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ 3 cho tập chuyên luận “Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam”.