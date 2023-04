Những "chuyện kể" bằng ảnh giàu cảm xúc

Những khoảnh khắc mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Thành Chương chộp bắt được trong 20 năm qua giờ đây đã kết nối thành những câu chuyện đẹp đầy yêu thương và hoài niệm trong tập sách ảnh mang tên “Hội An, kỳ quan bất tận” vừa được NXB Đồng Nai ấn hành.



Tác phẩm “Dưới mưa” của Mai Thành Chương đoạt huy chương vàng toàn quốc 2012.

Tri ân một vùng đất

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Mai Thành Chương cho biết, từ nhiều năm trước anh đã có ý định tập hợp tác phẩm của mình để xuất bản một bộ sách ảnh với khoảng 3 tập có nội dung khác nhau nhưng cùng mạch cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước.

Và mãi cho đến lúc này, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023), dự định, ấp ủ của anh đã bước đầu trở thành hiện thực, với việc cho ra đời tập đầu tiên - tập “Hội An, kỳ quan bất tận”.

“Tôi sinh ra ở Bình Nam, Thăng Bình, nhưng Hội An là nơi đã bồi đắp tâm hồn tôi, cho tôi những cơ hội sáng tạo rất tuyệt vời, để tôi trở thành một người chụp ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp” - Mai Thành Chương cho biết.

Hơn 20 năm trước, khi đến Hội An học nghề chụp ảnh làm kế mưu sinh, Mai Thành Chương đã “choáng ngợp” và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp xưa cũ. Ngoài việc chụp ảnh kiếm sống, mỗi khi rảnh rỗi anh lại lang thang khắp các nẻo đường phố Hội, thu vào ống kính những cảnh sắc yêu thích, những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.

Những bức ảnh của anh đã được nhiều người chụp ảnh đàn anh ở Hội An, Đà Nẵng đánh giá và “xác thực” là ảnh nghệ thuật. Đây chính là động lực cổ vũ Mai Thành Chương tiếp tục theo đuổi rồi dành trọn tâm sức và đam mê cho nhiếp ảnh nghệ thuật...

Trong khoảng thời gian đầu, phần lớn ảnh nghệ thuật được công bố của Chương là chụp ở Hội An. Về sau, mặc dù địa bàn sáng tác đã mở ra rất rộng, song Hội An vẫn không vì thế mà thưa vắng trong ảnh của Chương... Do vậy, không có gì lạ khi có tới một nửa số giải thưởng mà Mai Thành Chương có được cho đến lúc này là từ những tác phẩm về Hội An.

Và một trong những tác phẩm khẳng định tầm vóc và đưa Mai Thành Chương trở thành một NSNA được biết đến rộng rãi trong cả nước là bức “Dưới mưa”, chụp một khoảnh khắc mưa phố cổ, đoạt huy chương vàng toàn quốc năm 2012. NSNA Mai Thành Chương nói: “Tập sách ảnh “Hội An, kỳ quan bất tận” là lời tri ân của tôi đối với Hội An, vừa là cách để tôi thổ lộ cảm nhận của mình, theo cách của mình về vùng đất này”.

Và những “câu chuyện” đẹp

“Hội An, kỳ quan bất tận” gồm 99 bức ảnh nghệ thuật “đặc tả” Hội An ở nhiều góc độ, nhiều cảnh sắc, nhân vật khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau. Tất cả được kết nối thành những “câu chuyện” đẹp, giàu cảm xúc, được định danh bằng những cái tên vừa thơ mộng vừa nhiều sắc màu.

Như với chùm ảnh trong chủ đề “Hồn phố”, mỗi bức ảnh, từng khuôn hình là một hoài niệm miên man, một yêu thương sâu đằm, một nhớ nhung thổn thức... Trong chùm ảnh “Ấn tượng di sản”, bằng những góc nhìn lúc sâu lúc rộng, những hình ảnh vốn rất quen thuộc ở Hội An như tường rêu, mái ngói âm dương, hẻm phố, đèn lồng, sông Hoài, thiếu nữ, quang gánh... bỗng trở nên đẹp đến nao lòng.

Bìa tập sách ảnh “Hội An kỳ quan bất tận”.

Cũng với cách “kể” có sự đan cài của nhiều sắc màu và nhiều tầng cảm xúc khác nhau, Mai Thành Chương đã khéo léo giãi bày tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của mình về Hội An trong các chùm ảnh “Phố bên sông Hoài”, “Làng nghề”, “Hội An ngày nay”, “Hai mùa mưa - nắng”, “Một ngày ở Hội An”.

Trong phần mở lời cho “câu chuyện” mang tên “Hội An ngày nay”, anh viết: “Hội An kể câu chuyện của một di sản với những sáng tạo bất tận, với khát vọng về lối sống xanh, sống chậm, những con người thuần hậu và những thực hành bền vững”...

Đâu đó trong các “câu chuyện” khác, Mai Thành Chương còn chia sẻ dự cảm âu lo về các nguy cơ có thể làm cho dáng vẻ riêng của Hội An đổi thay... Như ở chùm ảnh “Một ngày ở Hội An”, nhịp sống đời thường được bày ra, nhộn nhịp và lặng lẽ, rực rỡ và tảo tần và có cả “sự giằng co giữa nỗ lực gìn giữ những giá trị trường tồn trước những ồn ào và áp lực của nhịp sống hiện đại” như bộc bạch của anh trong đề từ ở phần này.

Bằng lối “kể” như thế, những câu chuyện bằng hình ảnh hay và đẹp về Hội An của NSNA Mai Thành Chương càng trở nên cuốn hút, hấp dẫn hơn.