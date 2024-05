An ninh trật tự Tai nạn giao thông toàn quốc trong đợt nghỉ lễ giảm cả 3 tiêu chí (QNO) - Bộ Công an thông tin, so với kỳ nghỉ lễ năm 2023, công an các địa phương đã thực hiện hiệu quả việc tuần tra kiểm soát, giảm thiểu đáng kể tai nạn giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Công an Quảng Nam tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong đợt nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: T.C

Thực hiện Công điện số 36 ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào 5 nhóm hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; hỗ trợ giúp đỡ nhân dân đi lại an toàn.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 1/5/2024), toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tai nạn giao thông giảm 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết, giảm 1,38% số người bị thương.

Các tổ công tác cảnh sát giao thông duy trì tuần tra khép kín 24/24 giờ ở nhiều tuyến đường trọng điểm. Ảnh: T.C

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát. Qua đó phát hiện, xử lý hơn 78.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ hơn 700 xe ô tô, hơn 29.000 xe mô tô và gần 600 phương tiện khác; tước hơn 15.300 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn hơn 21.300 trường hợp; vi phạm về tốc độ hơn 21.000 trường hợp. Ngoài ra, công an các địa phương phát hiện 87 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 900 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện…

Một số địa phương xử lý vi phạm đạt kết quả cao như TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh...