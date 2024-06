Bạn cần biết Tâm điểm du lịch hè WonderFest Nha Trang khuynh đảo mạng xã hội (PR) - WonderFest 2024 đã chính thức đổ bộ đảo Hòn Tre, với điểm nhấn là hàng loạt “bom tấn” hấp dẫn mới ra mắt cùng chuỗi sự kiện chơi hè cực đỉnh, bừng tỉnh mọi giác quan. Lễ hội đang thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi ngày và hàng triệu lượt thảo luận sôi nổi khắp các trang mạng xã hội.

Đốt cháy mùa hè bằng những “bom tấn” giải trí hoàn toàn mới

“Làm mưa làm gió” khắp cõi mạng từ đầu tháng 6 đến nay, show diễn hành động thực cảnh trên mặt biển đầu tiên trên thế giới “Rise of the Ocean Princess” đang khiến VinWonders Nha Trang nóng hơn bao giờ hết.

Khán giả sẽ tận mắt chiêm ngưỡng những màn trình diễn thót tim, choáng ngợp với những pha hành động mãn nhãn, kịch tính được biểu diễn trên phương tiện thể thao nước, kết hợp với pháo hoa và hiệu ứng đa công nghệ, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là show diễn đầu tiên trên thế giới có hiệu ứng cơ khí viên ngọc khổng lồ lung linh, ảo diệu nâng hạ dưới mặt biển ở độ sâu 14m khiến khán giả không thể rời mắt. Sự hoành tráng của siêu phẩm “Rise of the Ocean Princess” còn được bảo chứng bởi đội ngũ tư vấn nổi tiếng, dành dạn kinh nghiệm từng sản xuất show điểm nhấn cho Universal Studios, Chimelong…

Không chỉ có vậy, ngay tại bến cảng “siêu trải nghiệm” Vinpearl Harbour, du khách có thể khám phá “ốc đảo” thanh bình Aquafield Nha Trang - tổ hợp spa và xông hơi jjimjibang cao cấp chuẩn Hàn đầu tiên tại Việt Nam với 7 phòng xông hơi có công năng chuyên biệt theo tiêu chuẩn Hàn Quốc từ thương hiệu, thiết kế đến dịch vụ, sản phẩm. Có quy mô lên tới 5.400m2, Aquafield Nha Trang mang đến hành trải nghiệm trọn vẹn từ thư giãn, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và khám phá văn hóa, ẩm thực đậm chất xứ Kim Chi.

Nơi đây là chốn hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi, nhóm bạn, phù hợp với mọi du khách tìm tới chữa lành, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, sau một ngày hết mình cùng muôn vàn trải nghiệm giải trí, mua sắm, hội hè tại Vinpearl Habour và VinWonders.

Sở hữu công viên nước với quy mô đạt kỷ lục châu Á, VinWonders Nha Trang còn là thiên đường giải trí nước mát lạnh, sảng khoái tột đỉnh với 39 trò chơi nước hiện đại hàng đầu thế giới. Cùng với hàng loạt trải nghiệm giải trí đẳng cấp chơi hè cực đỉnh, bừng tỉnh mọi giác quan, xứng danh “Công viên giải trí của những kỉ lục” như: tàu ngầm du lịch bằng kính đầu tiên trên thế giới, đường trượt zipline sở hữu 3 kỷ lục (dài nhất, dốc nhất, cao nhất Việt Nam); bộ ba kỷ lục lần đầu tiên tại Việt Nam như: rạp phim bay lơ lửng, Tata Dark River, Adventure – trò trơi thuyền nước trong bóng tối và Tata show – show diễn thực cảnh.

Chuỗi sự kiện bừng tỉnh đa giác quan

Không chỉ mang đến những siêu phẩm giải trí xuyên suốt WonderFest, mùa hè trên đảo Hòn Tre tưng bừng không khí hội hè, rộn ràng với hàng loạt sự kiện, show diễn, hoạt náo từ ngày đến đêm như: Đại chiến thế giới nước Wonder Water War, Lễ hội đường phố Wonder Z, Lễ hội hóa trang Wonder You, Lễ hội Kem Wonder Ice Cream, Lễ hội ẩm thực Wonder Beer Fest, Lễ hội Wonder Cosplay…

Đặc biệt, vào tháng này 7 hai sự kiện siêu phẩm sẽ xuất hiện tại Vinpearl Nha Trang. Đó là Lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 và show xiếc “Chuyến du hành kỳ thú”. Lễ hội Vịnh Ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024 là cuộc thi trình diễn drone light kết hợp pháo hoa mãn nhãn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Tâm điểm lễ hội chính là đêm bế mạc sẽ diễn ra vào tối 20/7/2024 tại Vinpearl Harbour mang chủ đề “Kỳ quan hội tụ” với sự tham gia thi đấu của hai đội thi tài hoa UAE - Pháp.Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 50.000 du khách trong và ngoài nước, hứa hẹn sẽ ghi tên vào kỷ lục Guiness.

Và chỉ trong mùa hè này, show xiếc đẳng cấp quốc tế “Chuyến du hành kỳ thú” sẽ chính thức cập bến Nha Trang từ ngày 4/7, góp mặt vào hàng dài danh sách “bom tấn” hè của đảo Hòn Tre. Lấy cảm hứng từ vùng đất huyền thoại Đôn Hoàng - nơi kết tinh của mối giao thoa giữa văn hoá nghệ thuật hai châu lục Á - Âu trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, 70 phút trình diễn của show xiếc đưa khán giả vào hành trình khám phá vùng đất mới với sự tự do và giấc mơ li kì, được thể hiện và lồng ghép khéo léo qua 16 tiết mục xiếc đặc sắc, kết hợp hoàn hảo với hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đỉnh cao.

Vui chơi, khám phá, trải nghiệm văn hóa, mua sắm, ẩm thực và hội hè, WonderFest 2024 chính là ngòi nổ “kích hoạt” làn sóng kháchdu lịch đổ bộ Nha Trang mùa hè này. Đây chính là nơi kiến tạo hành trình “chơi hè cực đỉnh, bừng tỉnh mọi giác quan” đầy thăng hoa và thoả mãn cho mọi du khách.