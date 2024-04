An ninh trật tự Tạm giam đối tượng chém bạn nhậu thương tích 42% (QNO) - Lê Kim T. (31 tuổi, trú xã Tam Giang, Núi Thành) bị khởi tố, bắt tạm giam do dùng dao tấn công bạn nhậu gây thương tích nặng.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Lê Kim T. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành thông tin đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Lê Kim T. về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 6/2, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an xã Tam Giang về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Đông Bình. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, công an xác định sau khi nhậu cùng nhau tại nhiều nơi, khoảng 18 giờ ngày 2/2, Lê Kim T. rủ L.T.Tr. về nhà của mình để tiếp tục nhậu. Tại đây, T. và Tr. xảy ra mâu thuẫn. T. đã dùng dao ra chém Tr. gây thương tích 42%.

Trước đó, năm 2010, Lê Kim T. bị Tòa án nhân dân huyện Núi Thành tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ”.