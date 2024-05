Quốc phòng Tam Kỳ: Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng (QNO) - Sáng 23/5, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) TP.Tam Kỳ giai đoạn 2019 - 2024.

Quang cảnh Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT TP.Tam Kỳ giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: PHAN VINH

Thời gian qua, LLVT TP.Tam Kỳ thường xuyên kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Những năm qua, LLVT TP.Tam Kỳ thực hiện tốt công tác chuyên môn. Ảnh: PHAN VINH

Trong 5 năm qua, LLVT thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua của thành phố. Nhiều phong trào, mô hình mới được tổ chức phát động và thực hiện đạt hiệu quả cao như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”; “LLVT thành phố nói không với vi phạm kỷ luật và mất an toàn”, “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em đến trường”…

Tổ chức 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, 14 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, đơn vị tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng năm 2022 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TP.Tam Kỳ tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: PHAN VINH

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” cũng được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Nhiều đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu của Cuộc vận động thành các phong trào thi đua như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm”.

Việc tuyên dương khen thưởng cho các điển hình tạo động lực rất lớn phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn mới. Ảnh: PHAN VINH

Đại hội đã tuyên dương khen thưởng 8 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu của LLVT TP.Tam Kỳ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.