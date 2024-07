Xã hội Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều (QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024.

Để chủ động phòng chống và ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai năm 2024, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố đối với các tình huống thiên tai có khả năng xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều.

Kiện toàn lực lượng xung kích cấp xã, lực lượng quản lý công trình thủy lợi, đê điều; rà soát kế hoạch hiệp đồng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn nhằm chủ động huy động khi có sự cố thiên tai xảy ra. Kiểm tra, trang bị bổ sung các phương tiện, thiết bị công cụ, dụng cụ, vật tư dự phòng nhằm đảm bảo ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn công trình thủy lợi, đê điều; qua đó tổ chức sửa chữa, khắc phục những hạng mục hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập về Sở NN&PTNT trước ngày 31/7/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ NN&PTNT trước ngày 15/8/2024.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ của địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo...