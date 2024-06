Tài chính - Thị trường Tăng cường quyết toán, kiểm soát chi các dự án đầu tư (QNO) - Ngày 11/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND với Kho bạc Nhà nước Quảng Nam (KBNN) về việc quản lý, quyết toán, kiểm soát chi các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và các dự án đầu tư công, giai đoạn 2020 - 2023.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc họp.

KBNN Quảng Nam cho biết, tính đến ngày 31/1/2024, tổng kế hoạch vốn của 19 dự án ODA (2 dự án chưa ký hợp đồng vay lại) gần 7.587 tỷ đồng (vốn vay gần 6.070 tỷ đồng và trên 1.517 tỷ đồng vốn đối ứng). Tổng kế hoạch vốn giải ngân gần 6.097 tỷ đồng (vốn vay gần 4.616 tỷ đồng và 1.481 tỷ đồng vốn đối ứng). Có 4 dự án có số dư tạm ứng gần 245 tỷ đồng (không quá hạn).

KBNN Quảng Nam đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng quy định. Sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quản lý sử dụng vốn vay luôn kịp thời, đúng quy định với các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan trong việc quản lý, kiểm soát, báo cáo tình hình sử dụng vốn vay.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các chủ đầu tư, một số dự án tiến độ triển khai thực hiện dự án còn chậm. Công tác giải ngân chậm do việc đấu thầu, trao hợp đồng có nhiều thủ tục, thời gian thường kéo dài. Ngoài ra, do vướng giải phóng mặt bằng, giá cả thị trường đối với vật liệu thi công biến động tăng lớn… dẫn đến hiệu quả đầu tư dự án chưa cao. Một số dự án do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm, một số hạng mục của dự án không triển khai được. Việc xin gia hạn thời gian thực hiện các dự án, gia hạn hiệp định vay thường mất rất nhiều thời gian.

KBNN Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư. Cụ thể, thực hiện nghiêm nguyên tắc tạm ứng vốn đối với công việc thông qua hợp đồng, không thông qua hợp đồng, công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Yêu cầu các chủ đầu tư đề nghị nhà thầu gia hạn bảo lãnh tạm ứng. Kịp thời đề nghị chủ đầu tư báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng...

KBNN Quảng Nam thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác quyết toán dự án đầu tư. Kịp thời hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan tài chính trong công tác kiểm tra, đối chiếu quyết toán niên độ, quyết toán dự án hoàn thành; trong công tác theo dõi, thu hồi giá trị thanh toán thừa sau quyết toán.

Ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam trao đổi ý kiến cùng các thành viên Đoàn giám sát.

Theo ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2023, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác tất toán tài khoản các dự án đầu tư công hoàn thành. Kịp thời hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư trong công tác theo dõi, thu hồi giá trị thanh toán thừa sau quyết toán.

Tuy nhiên, do chậm trễ trong việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau, dẫn đến trễ thời hạn báo cáo quyết toán niên độ.

KBNN Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng phê duyệt phương án bồi thường xong thì không chi trả được làm phát sinh nợ tạm ứng quá hạn. Các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong công tác đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi KBNN, tránh tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thành yêu cầu KBNN Quảng Nam căn cứ các quy định hiện hành liên quan đến sử dụng vốn vay, gia tăng kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng quy định. Tạo điều kiện, phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tuyệt đối không có hồ sơ tồn đọng, chứng từ chậm xử lý sai quy định. Tăng cường kiểm soát, đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản tạm ứng vốn đầu tư, nhất là các khoản tạm ứng quá hạn...