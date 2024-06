Xã hội

Tặng quà và dụng cụ lao động hơn 120 triệu đồng cho người dân xã Trà Sơn

(QNO) - Ngày 23/6, Nhóm thiện nguyện Dang Tay cùng Hội Outlander miền Trung, luật sư Bùi Thị Hoa, Công ty TNHH Green Cloud - Hà Nội, nhà xe Thuận An… do bác sĩ Trịnh Minh Thế - Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện C Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động thiện nguyện tại thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.