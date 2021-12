Giáng sinh yêu thương

(QNO) - Tháng 12 về mang theo những cơn mưa phùn mỏng tang, rây nhẹ như sương, kèm theo những cơn gió sắt se buốt lạnh. Bất chợt ca khúc “Tiếng chuông ngân” vang lên dìu dặt...

Trang trí mừng Giáng sinh ở một nhà thờ

Những ngày này, dù có bộn bề bao nỗi lo toan thì lòng người cũng chẳng thể thờ ơ với không khí Noel đang chộn rộn khắp nơi. Tôi là người ngoại đạo, nhưng mỗi dịp Giáng sinh cận kề, lòng cũng rộn ràng, nôn nao nhiều lắm. Ngày nay, Giáng sinh không chỉ là lễ hội tôn giáo của người theo đạo mà còn là lễ hội văn hoá có nhiều ý nghĩa và phổ biến rộng khắp trên toàn thế giới.

1. Giáng sinh còn gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, quen gọi là Noel... Vào một đêm mùa đông buốt giá tại Bethlehem, Chúa Hài đồng giáng sinh, được đặt trong máng cỏ, nơi hang đá, bởi cha mẹ Ngài chưa tìm được chỗ trọ qua đêm. Ngài là người đã sáng lập ra Ki Tô giáo, còn gọi là Thiên Chúa giáo, một trong ba tôn giáo lớn nhất hiện nay trên thế giới. Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25.12 hằng năm và cũng là dịp nghỉ lễ lớn nhất ở nhiều nước phương Tây hoặc các quốc gia có đông cư dân theo Thiên Chúa giáo.

2. Mùa Giáng sinh, mùa Noel đến, dù ở phương Tây hay phương Đông, từ chốn thị thành nhộn nhịp cho đến vùng nông thôn xa xôi, ở đâu cũng ngập tràn sắc màu rực rỡ. Đỏ, trắng, xanh, vàng... mỗi màu sắc đều có ý nghĩa riêng. Màu đỏ gợi liên tưởng đến màu những quả táo trong vườn địa đàng, màu áo choàng của các giám mục, màu đồng phục của những ông già Noel, màu biểu tượng của niềm vui ấm áp. Trắng là màu của tuyết, biểu tượng cho mùa đông giá lạnh trong đêm Chúa chào đời, nó gắn liền với sự tinh khiết và an lành trong văn hóa Tây phương. Vàng là màu của ngôi sao hộ mệnh mà thiên sứ gửi gắm đến Chúa thuở ấu thơ; là màu của ánh nắng mặt trời, là niềm hi vọng của con người trong những ngày đông buốt giá; nó đem đến cảm giác ấm áp, dễ chịu. Xanh là màu áo của Đức mẹ Maria, màu của cây thông Noel, màu của niềm tin yêu hi vọng một mùa xuân tràn trề sức sống. Những sắc màu này khiến đêm Giáng sinh thêm lung linh, rực rỡ.

Giáng sinh thương yêu và sẻ chia

3. Theo văn hóa phương Tây, lễ Giáng sinh là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy, đoàn tụ, được đón nhận tình cảm thương yêu từ người thân quý. Đây chính là một nét đẹp văn hóa và được tỏa lan rộng rãi. Trẻ em háo hức mong chờ nhận quà của ông già Noel. Những món quà nhỏ xinh xắn; có khi cha mẹ mua sẵn giấu kĩ rồi chờ đêm Giáng sinh đặt lên đầu giường của con, đến sáng hôm sau, đứa trẻ mừng vui vì mình được ông già Noel thương yêu, trao tặng!

Trong những tâm hồn non trẻ, món quà ấy của ông già Noel chính là tình yêu thương, lời động viên, sự quan tâm của người lớn, các cháu sẽ chăm ngoan hơn nữa để được ông yêu quý và năm sau lại ghé tặng quà!

Các nước phương Tây, Giáng sinh gắn liền với dịp nghỉ Tết dương lịch, do đó ước mong đoàn tụ càng có ý nghĩa đặc biệt hơn. Ai cũng cố gắng thu xếp để trở về bên gia đình, đoàn tụ với người thân. Ở Việt Nam, các gia đình dù theo đạo hay không, cũng đều mong muốn được sum vầy, ấm áp, yêu thương, an lành trong đêm Noel.

4. Giáng sinh luôn gắn liền với âm nhạc, tình yêu và tuổi trẻ. Hầu hết những bài hát về Giáng sinh đều vui tươi, rộn ràng, chuyển tải thông điệp lạc quan, hi vọng và ước nguyện về hòa bình, hạnh phúc cho con người. Giai điệu của ca khúc bất hủ Jingle Bells, với bản lời Việt là Tiếng chuông ngân, vẫn còn in sâu trong tâm trí bao thế hệ mỗi dịp Giáng sinh. Những bạn trẻ mong đợi Giáng sinh nhiều hơn, bởi đây là dịp để họ hẹn hò, vui chơi, bày tỏ tình cảm, thể hiện sự quan tâm yêu thương nhau. Biết bao mối tình đã nên duyên tốt đẹp từ những đêm Noel huyền diệu đó. Điều đáng quý là ngày càng có nhiều nhóm bạn trẻ, thay vì vui chơi Noel riêng mình, họ lặng lẽ sẻ chia với người kém may mắn hơn qua những việc làm thiện nguyện. Một ổ bánh mì, một chai nước, một chiếc áo len... chỉ vậy thôi cũng khiến mùa đông thêm ấm áp, đêm Noel thêm nhiều ý nghĩa nhân văn...

Noel năm nay, nỗi âu lo vẫn còn nhiều, vẫn phải "5K" để phòng chống dịch, nhưng niềm mong cầu và hi vọng của mọi người cho mùa Giáng sinh và cả năm mới được ấm áp, an lành, hạnh phúc, bình an thì vẫn còn nguyên vẹn!