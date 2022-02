(QNO) - Hoa vẫn nở dọc những tuyến đường thơm hay phảng phất sắc hương nơi góc nhà, lộc non bừng thức giấc. Một mùa xuân hy vọng ở phía trước…

Lộc mai vàng. Ảnh: C.N

Ngày đầu xuân bạn gửi qua zalo bức ảnh cây mai nhà bạn nở sớm, mấy ngày đầu năm lộc xuân đã tràn cành, hoa vẫn còn lác đác chen lẫn lá non tơ. Bạn bảo tấm ảnh này thay lời chúc năm mới an lành, thịnh vượng đến gia đình tôi. Còn tôi, nhìn lộc non thì có cảm giác như thấy sự vươn mình, và mùa xuân dường như ấm áp hơn…



Trước ngõ, cây lộc vừng được nhà tôi cẩn thận tuốt lá trước tết nửa tháng vội vã cựa mình đâm chồi nảy lộc, cùng với cây bàng đã kịp rũ những chiếc lá già cuối cùng, nhường chỗ cho đám lá non khoe sắc hồng trong nắng xuân như báo hiệu một năm bứt phá mạnh mẽ. Những luống rau mơn mởn xanh trong vườn lại như đem đến niềm tin và hy vọng.

Đường xuân. Ảnh: C.N

Một năm dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng quá nhiều nhưng khi tết đến, sắc xuân lại bừng lên khắp những nẻo đường và trong từng nếp nhà xứ Quảng. Từ quê đến phố, xuân rực lên sắc màu của đủ loại hoa, cây cảnh trong khuôn viên mỗi nhà hay dọc đường phố.

Này là vạn thọ, cúc mâm xôi, quật cảnh, mai vàng tươi; kia là bông giấy, mãn đường hồng, đỗ quyên màu hồng thắm, mào gà đỏ chói; hay dạ yến thảo, cẩm chướng, thược dược... đủ sắc màu. Mỗi gia đình có thể tự làm “đường hoa” và “vườn hoa” giản đơn nhưng đậm hương sắc trong khuôn viên.

Những ngày cuối năm, chị bán tạp hóa nhỏ trong con hẻm gần nhà tôi cũng kịp rinh về chậu mai để trước thềm nhà. Chị nói, năm nay làm ăn khó khăn hơn nhưng tết thì không thể thiếu hoa mai. Phải rồi, thấy mai vàng, lộc non, cảm giác như mùa xuân luôn hiện hữu quanh đây, lòng người cũng hưng phấn hơn.

Tết này nhà nhà rủ nhau bắt điện trang trí, treo lồng đèn trước cổng. Đêm về, điện sáng nhấp nháy đủ sắc màu, mùa xuân chợt như rộn ràng ấm áp ngay từ ngoài đường, ngoài ngõ.

Vườn xuân. Ảnh: C.N

Những ngày tết rong ruổi về quê, rồi ngược trở vô Tam Kỳ, hòa cùng dòng người xuôi ngược du xuân, bỗng dưng lòng tôi dâng lên niềm vui. Nhìn những đứa trẻ tay cầm bóng bay vui chơi cùng cha mẹ ở Quảng trường 24.3 Tam Kỳ, ký ức về niềm hân hoan thơ trẻ ùa về.

Đứa trẻ là tôi ngày ấy được mẹ mua cho một chiếc bong bóng, không phải bóng bay mà cứ khư khư giữ chặt, như thể chỉ cần thả lỏng một chút là bong bóng mang cả niềm vui bay lên trời.

Cùng gia đình vòng vèo qua những cung đường xứ Quảng trong những ngày xuân, không biết có phải cảm nhận chủ quan của riêng mình hay không, mà tôi có cảm giác nhịp sống chậm lại đôi chút, có thể là bởi sau khi trải qua những đợt dịch Covid-19, hình như mọi người “lắng nghe mùa xuân về” trong tĩnh lặng hơn chăng.

Hoa vẫn nở dọc những tuyến đường thơm hay phảng phất sắc hương nơi góc nhà, lộc non bừng thức giấc, nhựa sống dâng trào. Và rồi tết đã qua, xuân vẫn còn ở lại. Mùa xuân an lành và tràn đầy hy vọng ở phía trước…