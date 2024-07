Kinh tế Tập huấn những kỹ năng cơ bản về an toàn thực phẩm (QNO) - Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Viện Pasteur Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Hơn 160 học viên tham gia tập huấn về quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh: C.T

Hội nghị thu hút hơn 160 học viên đến từ các cơ quan gồm UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - hạ tầng 18 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Các học viên đã được giảng viên đến từ Trung tâm An toàn thực phẩm miền Trung (Viện Pasteur Nha Trang) tuyên truyền, phổ biến những kỹ năng cơ bản về an toàn thực phẩm cũng như các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm… Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức về các điều kiện an toàn thực phẩm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực phẩm nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.