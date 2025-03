Nhà đất Tập trung cho xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (QNO) - Ngày 7/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc. Ảnh: THÀNH CÔNG

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai khởi động từ năm 2008, hướng tới đo đạc hơn 220 nghìn héc ta và cấp mới, cấp đổi hơn 933 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên toàn tỉnh, nhằm hiện đại hóa quản lý đất đai.

Giai đoạn 1 (2011 - 2020) dự án hoàn tất tại 47 xã, phường ở 5 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn. Qua đó, đã đo đạc hơn 52,9 nghìn héc ta (đạt 101,98% kế hoạch), kê khai hơn 310,4 nghìn hồ sơ và cấp hơn 128,5 nghìn GCNQSDĐ. Hệ thống hiện được khai thác hiệu quả, dù quyết toán vẫn chờ phê duyệt sau tờ trình ngày 11/2/2025. Giai đoạn 2 (2022 - 2025) dự án triển khai tại 16 huyện, thị xã, thành phố, dự kiến đo đạc hơn 92,7 nghìn héc ta, cấp hơn 623,9 nghìn GCNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 80 xã từ 2024 - 2026, với kinh phí ước tính 562 tỷ đồng.

Dự án gặp nhiều trở ngại như hồ sơ địa chính cũ không đồng bộ, thiết bị quản lý lạc hậu, bản đồ giấy từ 1997 không đáp ứng yêu cầu hiện đại. Năng lực tư vấn yếu, thiết kế kỹ thuật - dự toán chỉnh sửa nhiều lần, làm chậm thẩm định tại 5 địa phương: Quế Sơn, Hội An, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My. Sự thay đổi nhân sự và hạn chế chuyên môn của cán bộ cấp huyện cũng ảnh hưởng tiến độ.

Đại diện lãnh đạo thị xã Điện Bàn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, sở ngành đã trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh dự án trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi đôn đốc, địa phương nào chậm trễ phải thường xuyên báo cáo để có hướng chỉ đạo. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành, hướng tới quản lý minh bạch, hiện đại, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong chiến lược phát triển thời gian tới.