Xã hội Tàu cá ngư dân Quảng Nam bị chìm, 1 người chết và 4 mất tích (QNO) - Chiều 21/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, một tàu cá của ngư dân trên địa bàn bị chìm trên biển khiến 1 người chết và 4 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 5 phút ngày 21-3, Trạm Kiểm soát biên phòng An Hoà (Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà) nhận được tin báo của bà Trần Thị Mỹ Luận (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) về việc, tàu cá QNa-91679.TS do ông Phan Văn Thành (SN 1971, trú xã Tam Giang) làm chủ đã bị chìm tại tọa độ 13°50'N - 110°09'E (cách mũi An Hòa khoảng 130 hải lý về hướng Nam Đông Nam).

Phát hiện sự việc, 3 tàu cá Quảng Nam hoạt động gần đó đã đến tìm kiếm những ngư dân gặp nạn. Đến nay, 11 ngư dân đã được tìm thấy, trong đó 1 người tử vong; các tàu đang tiếp tục tìm kiếm 4 người mất tích.

Qua xác minh từ cơ quan chức năng, ngư dân tử vong là ông Nguyễn Luận (SN 1966; trú xã Tam Quang).

4 ngư dân mất tích gồm các ông: Phan Văn Yên (SN 1996), Phan Văn Tuyết (SN 1966), Lương Thái Hoàng (SN 1970, cùng trú xã Tam Giang) và Bùi Văn Thanh (SN 1973, trú xã Tam Quang). 10 ngư dân còn lại hiện sức khỏe ổn định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trao đổi tình hình vụ việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, 3 phối hợp hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên tàu cá bị chìm; BĐBP tỉnh Bình Định, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi thông báo tình hình, vụ việc, vị trí tàu bị nạn để kêu gọi tàu cá các tỉnh hoạt động gần vị trí trên hỗ trợ tìm kiếm.