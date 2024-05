Bạn cần biết Tem chống hàng giả là “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp Việt (PR) - Hàng năm, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tổ chức các sự kiện quan trọng nâng cao thương hiệu Việt. Thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước trở nên sôi động. Những giải pháp bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng, chống hàng giả được đề cao. Trong đó, “Tem chống hàng giả được xem là “lá chắn thép” ngăn chặn hành vi làm giả đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng hiệu quả.

Những sai lầm cần tránh để sản phẩm không bị làm giả

Các thương hiệu lớn, lâu năm trong ngành họ rất tự tin sản xuất và phân phối sản phẩm, không bao giờ sợ hàng giả, hàng nhái. Họ biết tranh thủ đăng ký các bảo hộ, các giấy chứng nhận, Các loại tem chống hàng giả chất lượng.... Tránh các thiệt hại xảy ra nếu có hàng giả hay tranh chấp thương mại

Tem chống hàng giả là bằng chứng thép bảo vệ doanh nghiệp.

Trên thực tế, theo số liệu từ Chi cục Thống kê năm 2021, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Thành phố, tạo ra hơn 23% GDP và cung cấp việc làm cho khoảng 1/3 lực lượng lao động trong địa phương. Vì vậy,

Theo chị Kim Thoa CEO công ty in ấn tem chống giả khuyên rằng: “Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, sản xuất và bán hàng. Nên để ý đến việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký mã vạch sản phẩm, đăng ký độc quyền, công bố sản phẩm, dán tem chống hàng giả…..để tránh các trường hợp đáng tiết xảy ra”.

Tem chống hàng giả là giấy thông hành cho sản phẩm

Tem công dụng chống hàng giả hàng nhái và giúp người dùng phân biệt được chất lượng sản phẩm thì nó còn được đánh giá là “ giấy thông hành” giúp các doanh nghiệp được đưa hàng hóa vào siêu thị.

- Được người tiêu dùng ưu tiên chọn mua sản phẩm có dán tem chống giả

- Tem kết hợp nhiều công nghệ chống hàng giả. Nâng giá trị sản phẩm cao hơn hẳn so với sản phẩm cùng kệ hàng

Doanh nghiệp nên chọn tem chống hàng giả phù hợp

Để làm tem chống giả đạt tiêu chuẩn chống hàng giả theo quy định, hầu như rất khó đối với doanh nghiệp nhỏ chưa có sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý. Đặc biệt với những loại tem chống giả cao cấp kết hợp công nghệ chống giả 4.0. Buộc người tiêu dùng kiểm tra tem chống hàng giả bằng điện thoại thông minh lại càng thách thức hơn.

Bên cạnh đó, hàng hóa có dán tem chống hàng giả loại Truy Xuất Nguồn Gốc. Những chiếc tem này như những nhân viên bán hàng chăm chỉ giúp cho khách hàng hiểu rõ về sản phẩm doanh nghiệp, bằng cách quét vào mã Qr code in trên tem, các thông tin: Tên sản phẩm, công ty sản xuất, công ty phân phối, thành phần, giá bán, công dụng, ngày sản xuất, hạn sử dụng,....tất cả xuất hiện trên điện thoại bạn ngay lập tức.

Những doanh nghiệp nào tiên phong dùng tem chống hàng giả

Nhiều người thấy lợi nhuận khổng lồ từ việc làm nhái sản phẩm nên đã “nhảy vào” thị trường béo bở này. Gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp trongnước đã tiên phong sử dụng Tem Chống Hàng Giả để bảo vệ mình khỏi nhiều vấn nạn hàng giả

Tiên phong nhất là ngành mỹ phẩm, là mặt hàng được giới trẻ sử dụng nhiều và bán chạy tại Việt Nam. Nhu cầu làm đẹp tăng cao thúc đẩy lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường càng lớn. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như thương hiệu công ty, những doanh nghiệp mỹ phẩm là một trong những doanh nghiệp đầu tiên sử dụng Tem Chống Hàng Giả Mỹ Phẩm để bảo vệ doanh nghiệp

Dược phẩm được bộ y tế quản lý chặt chẽ, là sản phẩm dùng trực tiếp và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Hiện nay, khi mua thuốc tại cửa hàng, khách hàng dễ dàng nhìn thấy các con tem chống hàng giả được dán trên hộp. Ngoài ra: thực phẩm, sữa nhập khẩu, máy móc thiết y tế, máy tính, nông sản, dầu nhớt, … sử dụng tem ngày càng nhiều

Các tiêu chí đánh giá công ty in tem chống hàng giả chất lượng

Tiêu chí nào để chọn công ty in tem chất lượng?

Những doanh nghiệp in tem chống hàng giả chân chính, luôn quan tâm đến pháp lý của sản phẩm và công nghệ in trên tem đảm bảo đủ khả năng chống giả. Sử dụng các loại hoa văn chống giả độc quyền, mà các công ty in ấn thông thường chỉ có thể bắt chước được hình thức bên ngoài, không thể bắt chước các công nghệ in vào tem như: Dùng điện thoại quét mã qr code, soạn tin nhắn sms xác thực….

Việc làm tem chống hàng giả là do doanh nghiệp tự quyết định, dùng loại tem nào, in ở đâu. Vì vậy doanh nghiệp cần sử dụng con tem có tính pháp cao, ứng dụng công nghệ 4.0 vào chống hàng giả để bảo vệ sản phẩm. Đăng ký bảo hộ thương hiệu, bảo hộ độc quyền, …. Khi có tranh chấp xảy ra hay phát hiện hàng giả, cơ quan chức năng có bằng chứng dựa vào đó để xử lý, dựa vào tem chống hàng giả để nhận biết hàng thật, có biện pháp mạnh nghiêm khắc với đối tượng làm giả làm nhái

