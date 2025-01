Xã hội THACO tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng (QNO) - Sáng nay 22/1/2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp nhận kinh phí 500 triệu đồng do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ THACO. Ảnh: TÂM ĐAN

Ông Nguyễn Quang Bảo - Tổng Giám đốc THACO AUTO thay mặt THACO trao 500 triệu đồng tặng Quỹ vì người nghèo của tỉnh; đồng thời mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời hỗ trợ người dân đón Tết Ất Tỵ 2025 đầm ấm, an vui.

Dịp này, các tập đoàn thành viên, đơn vị thuộc THACO tại Chu Lai gồm THACO AUTO, THILOGI, THACO INDUSTRIES cũng trao 250 triệu đồng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh góp phần chăm lo tết cho người dân.

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của THACO, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh đây là nghĩa cử hết sức cao quý, đồng thời thay mặt Ban Thường trực Mặt trận tỉnh gửi lời cảm ơn đến THACO, cùng Chủ tịch Tập đoàn THACO Trần Bá Dương và các thành viên trong ban lãnh đạo THACO.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh trao đổi, gửi gắm những mong muốn đến đại diện THACO. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cho biết: Trong thời gian qua, bên cạnh phát triển sản xuất, đóng góp ngân sách, giải quyết công ăn việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, THACO còn tham gia nhiệt tình, trách nhiệm đối với công tác an sinh xã hội, trong đó có hỗ trợ Quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Nam hàng năm.

Điều đó thể hiện vai trò, tầm nhìn, sứ mệnh xây dựng thương hiệu của THACO gắn bó, đồng hành với sự phát triển của Quảng Nam từ xưa đến nay. Trong thời gian đến, đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn THACO tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, mong muốn lãnh đạo THACO quan tâm hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Nam mang tính căn cơ, ổn định, lâu dài. Trong đó, giúp người dân Quảng Nam, nhất là khu vực nông thôn, thoát nghèo bằng cách hỗ trợ tham gia vào chuỗi giá trị của THACO, cụ thể là các chương trình chăn nuôi bò, trồng cây nông nghiệp...

Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, mang Tết ấm no đến với người dân nghèo, từ ngày 20-24/1/2025, THACO trao hơn 20,2 tỷ đồng tặng Quỹ vì người nghèo của 50 tỉnh, thành phố và các địa phương cấp huyện, cấp xã trên cả nước.

Ủng hộ Quỹ vì người nghèo là hoạt động thường niên do THACO phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai từ năm 2017, nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tại nhiều địa phương.

Được biết, tổng kinh phí THACO ủng hộ Quỹ vì người nghèo và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong 3 năm (2023 - 2025) hơn 95,6 tỷ đồng. Trong đó, THACO tài trợ 15 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 250 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Quảng Nam.