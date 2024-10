Nông nghiệp Thăng Bình: Năm 2024, năng suất lúa bình quân đạt 60,89 tạ/ha, cao hơn 2,4 tạ/ha so với năm 2023 (QNO) - Chiều 17/10, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2024, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2025.

Năm 2024, năng suất lúa ở Thăng Bình đạt 60,89 tạ/ha. Ảnh: M.T

Năm 2024, nông dân Thăng Bình gieo trồng 16.745ha cây lương thực có hạt (lúa, bắp), sản lượng đạt 101.600 tấn (tăng 4.770 tấn so với năm 2023). Trong đó, cây lúa sản xuất 16.086ha, năng suất đạt 60,89 tạ/ha (cao hơn 2,4 tạ/ha so với năm 2023); cây bắp trồng 659,5ha, năng suất đạt 56,35 tạ/ha (cao hơn 1tạ/ha so với năm 2023).

Thực hiện đề án tích tụ, tập trung ruộng đất, năm 2024 huyện thực hiện được 52ha (48ha sản xuất lúa thương phẩm tại xã Bình Quý và 4ha sản xuất sen tại xã Bình Phục). Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%); trong đó Bình Phú và Bình Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Thăng Bình đã phê duyệt 70 danh mục phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2024 và giai đoạn 2023 - 2025. Đến nay có dự án liên kết sản xuất lúa nếp N97 của HTX Nông nghiệp thanh niên Bình Giang và dự án liên kết sản xuất lúa giống TBR97 của HTX Nông nghiệp Bình Hải được UBND huyện thống nhất triển khai…

Dịp này, UBND huyện Thăng Bình khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2024.