“Biệt đội ve chai” là cách gọi thân thương mà người dân các xã Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Hòa (Điện Bàn) dành cho các chàng trai cô gái tuổi đôi mươi của Câu lạc bộ (CLB) Chung sức trẻ mỗi khi họ xuất hiện thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện...

Niềm vui khi chai bao được giá. Ảnh: V.M

Cứ đều đặn 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong CLB lại tập trung tại một địa điểm hẹn trước, mỗi người được phân công nhiệm vụ với những chiếc bao đựng đồ, những sợi dây buộc, 2 chiếc xe kéo...

Họ tản đi các nẻo đường thôn xóm, quán nhậu, quán cà phê thu gom những miếng bìa carton, mảnh nhựa, vỏ chai, vỏ lon... mang về điểm tập kết, phân loại trước khi chở đến điểm thu mua.

Những công việc nhỏ, âm thầm đó đã được các bạn trẻ duy trì đều đặn 3 năm nay kể cả những ngày thời tiết mưa gió hay ngày lễ. Thấy việc làm có ý nghĩa, nhiều hộ gia đình hàng ngày đã thu gom ve chai quanh xóm để Chủ nhật mang đến CLB.

Bạn Nguyễn Thị Thu Hồng (sinh viên năm cuối, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) là thành viên kỳ cựu của “Biệt đội ve chai”, chia sẻ: “Tôi tham gia đội ve chai đã hơn 3 năm. Công việc thu gom ve chai không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhìn những em thơ vùng cao lam lũ rưng rưng khi nhận được những phần quà từ số tiền thu gom ve chai mang lại, bản thân tôi thực sự hạnh phúc”.

Cùng chung cảm xúc với Thu Hồng, bạn Lê Tự Thịnh (một thành viên trong đội) tâm sự: “Nhiều hôm trời nắng gắt cảm thấy đuối sức, nhưng nghĩ tới những nụ cười tươi trên khuôn mặt các em thơ kém may mắn, tôi lại quên hết mệt nhọc, cố gắng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Bên cạnh các hoạt động thu gom ve chai, nhóm chúng tôi còn tổ chức các chương trình gây quỹ như ca nhạc làm từ thiện, bán bút, bì lì xì dịp tết, bán hoa… để thêm nguồn quỹ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang...”.

Các thành viên trong đội không ngại cuốc bộ ròng rã quanh chợ, các quán nhậu..., tay xách nách mang nào là bìa carton, nào sách vở cũ, vỏ lon bia... với nụ cười thường trực trên môi, nhất là khi gom được nhiều ve chai. Những hành động giản dị ấy cũng là cách để các tình nguyện viên chia sẻ với cộng đồng qua thông điệp bảo vệ môi trường.

Anh Trương Công Tiến - Phó chủ nhiệm CLB Chung sức trẻ, chia sẻ: “Dù ít hay nhiều nhưng bằng tất cả tấm lòng, anh em đều muốn góp một chút sức nhỏ bé hỗ trợ những số phận không may mắn. CLB đang chu cấp cho 2 cụ già yếu neo đơn, mỗi cụ 200 nghìn đồng/tháng và tặng quà đột xuất cho những trường hợp ngặt nghèo. Số tiền tuy ít ỏi nhưng hy vọng có thể giúp cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn”.

Ra đời từ năm 2012, đến nay CLB vẫn luôn giữ được “sức trẻ” của mình trong hoạt động từ thiện với sự tham gia của hơn 40 thành viên.

Điểm khác biệt của CLB Chung sức trẻ so với các CLB, nhóm, hội từ thiện khác là phần lớn kinh phí cho hoạt động thiện nguyện do các thành viên đóng góp hoặc gây quỹ bằng các chương trình do CLB tự tổ chức, chủ yếu tự tạo nguồn quỹ để hoạt động, chỉ kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong trường hợp cần thiết.

Những món quà từ thu gom phế liệu mà các bạn trẻ “Biệt đội ve chai” trao tặng những người khó khăn sẽ làm họ cảm thấy ấm áp vì được quan tâm, đồng thời lan tỏa những thông điệp tình người, tình yêu môi trường.