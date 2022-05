(QNO) – Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa tổ chức đêm sinh hoạt chính trị “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn" và tuyên dương gương thanh niên công an xã tiên tiến làm theo lời Bác.

Quang cảnh đêm sinh hoạt chính trị “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn“. Ảnh: H.Q

Tham gia đêm sinh hoạt, các cán bộ chiến sĩ cùng nhau ôn lại 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, giúp mọi người luôn giữ lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính; ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất nội bộ; gắn bó mật thiết với nhân dân; tận tụy trong công tác, cương quyết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu.

Trao thưởng cho 10 công an xã có thành tích xuất sắc. Ảnh: H.Q

Đại úy Bùi Anh Đức – Bí thư Đoàn Thanh niên công an tỉnh cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua tuổi trẻ công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, yêu ngành, yêu nghề; không ngại gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều mô hình, công trình thanh niên đem lại hiệu quả cao, nhất là đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nghèo.

Trong thời gian tới, đoàn viên, thanh niên công an tỉnh sẽ luôn noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Cũng tại đêm sinh hoạt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 10 công an xã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác và phong trào Đoàn.