Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

(QNO) - Trong 2 ngày 4 và 5.4 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đại úy Bùi Anh Đức được bầu giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa XIII.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.Q

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đội ngũ cán bộ và tổ chức đoàn được củng cố, kiện toàn, chất lượng đoàn viên được nâng lên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được chú trọng; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhận Giấy khen của Bộ Công an. Ảnh: H.Q

Các phong trào “Thanh niên công an nhân dân xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, mang lại nhiều kết quả thiết thực, nâng cao hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Các chương trình đồng hành với thanh niên triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Với những kết quả đạt được, Đoàn thanh niên Công an tỉnh vinh dự là đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm liền cấp tỉnh; được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền; Bộ Công an, UBND tỉnh và đoàn cấp trên tặng nhiều bằng khen...

Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn. Ảnh: H.Q

Tại đại hội đã nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Quảng Nam rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

Phấn đấu tổ chức ít nhất 100 hoạt động giáo dục truyền thống; 100 hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai, duy trì hiệu quả 10 công trình, phần việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh; đăng ký, triển khai 20 công trình, phần việc thanh niên tình nguyện xã hội; duy trì Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, vận động ít nhất 1.500 đơn vị máu...



Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa XIII. Ảnh: H.Q

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh yêu cầu nhiệm kỳ tới Đoàn thanh niên Công an tỉnh tập trung quan tâm, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đi vào thanh niên một cách tự giác, thường xuyên.

Phấn đấu để thanh niên tìm thấy ở tổ chức đoàn sự đáp ứng về nhu cầu, lợi ích chính đáng; là nơi để thanh niên thể hiện vai trò xung kích, cống hiến. Xây dựng lực lượng đoàn viên thanh niên vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; trong đó cán bộ đoàn là then chốt, chất lượng cơ sở đoàn là đột phá.

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa XIII ra mắt đại hội. Ảnh: H.Q

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa XIII gồm 15 thành viên, Đại úy Bùi Anh Đức được bầu giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa mới; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.