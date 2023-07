Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hơn 50 chương trình, hoạt động tình nguyện xã hội

(QNO) - Sáng 26/7, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2023.



Các đại biểu bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Q.H

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chương trình công tác đoàn đã đề ra. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được quan tâm đẩy mạnh, tạo điểm nhấn trong công tác đoàn của lực lượng công an tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, đã có gần 50 chương trình, hoạt động tình nguyện xã hội được các cấp bộ Đoàn công an tỉnh tổ chức. Đoàn Thanh niên đã thi công 7 công trình “Ánh sáng an ninh” với 190 trụ đèn năng lượng mặt trời, 15 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, 30 mô hình “điểm chữa cháy công cộng”, trao tặng 580 suất quà, 80 mũ bảo hiểm, 5 xe đạp, 2.850 suất vở học sinh, 4 quỹ khuyến học, 45 suất học bổng.

Đồng thời, đã phối hợp xây mới và sửa chữa 2 nhà tình nghĩa, thăm tặng quà cho 9 già làng, người có uy tín… giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tinh giảm hồ sơ, thủ tục và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành chỉ tiêu 11/11 dịch vụ công thiết yếu, đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đoàn viên các cấp tham gia phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 125/241 công an cấp xã, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Quảng Nam "Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.