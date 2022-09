Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức ký kết thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

(QNO) - Chiều 23.9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn tháng 9.2022 - 6.2023.

Đoàn thanh niên công an các địa phương cụm đồng bằng thể hiện quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua. Ảnh: H.Q

Thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn tháng 6.2021 - 5.2022, tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai 15 công trình, phần việc thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh; tham gia 1.246 đợt tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các tổ lưu động phục vụ cấp hơn 1 triệu căn cước công dân cho người dân trong vòng 4 tháng.

Cạnh đó, hơn 1.000 lượt trinh sát trẻ tham gia điều tra, khám phá 462 vụ phạm pháp hình sự; đấu tranh, triệt phá 23 băng nhóm với 133 đối tượng; xử lý hành chính 426 trường hợp; vận động đầu thú 89 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 255 loại vũ khí, súng tự chế...

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải cuộc thi ảnh online “Tự hào người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân”. Ảnh: H.Q

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua giai đoạn tháng 9.2022 - 6.2023 cho 3 cụm, gồm đoàn cơ sở cụm trực thuộc, đoàn thanh niên công an các địa phương cụm đồng bằng và đoàn thanh niên công an các địa phương cụm miền núi.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao giải cuộc thi ảnh online “Tự hào người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” và ra mắt công trình thanh niên “Cẩm nang điện tử tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm”.