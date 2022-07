Góp sức vì thành phố du lịch xanh

Với tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, những năm qua, tuổi trẻ Hội An thực hiện nhiều phần việc thanh niên, góp sức cùng chính quyền TP.Hội An xây dựng thành phố du lịch xanh, thân thiện.

Đoàn viên, thanh niên TP.Hội An hướng dẫn du lịch miễn phí cho du khách. Ảnh: H.Q

Đồng hành phục hồi du lịch

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, Thành đoàn Hội An thành lập Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn du lịch miễn phí tại khu vực Chùa Cầu vào chiều các ngày cuối tuần để tư vấn, hỗ trợ du khách.

Anh Ngô Thanh Trung - Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn du lịch miễn phí cho biết, thành viên đội tình nguyện là đoàn viên, thanh niên am hiểu về Hội An, có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Du khách trong và ngoài nước muốn tìm hiểu địa điểm nào trong khu phố cổ, nếu có nhu cầu hỗ trợ đều được đội tình nguyện tư vấn nhiệt tình.

Chung tay đẩy lùi Covid-19 Trong 2 năm 2020 và 2021, khi hoạt động du lịch Hội An “đứng bánh”, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do Covid-19, tuổi trẻ Hội An phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng túc trực tại các chốt kiểm soát dịch, tham gia nấu và vận chuyển thức ăn đến khu cách ly,…; vận động kinh phí, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch hơn 1,5 tỷ đồng; mô hình “shipper xanh” hỗ trợ người dân mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu phong tỏa… Những hoạt động này đã góp phần cùng chính quyền TP.Hội An đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống người dân và từng bước phục hồi du lịch.

“Đa số khách ngoại tỉnh hoặc du khách nước ngoài đi theo tour đến Hội An đều có hướng dẫn viên hoặc được phòng bán vé chỉ dẫn cụ thể.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ nhu cầu thông tin thêm của du khách, nhất là vị trí các quán ăn nổi tiếng, điểm tổ chức hô hát bài chòi, mua sắm đồ lưu niệm…

Hy vọng, hoạt động tình nguyện này sẽ góp phần cùng thành phố từng bước phục hồi du lịch, nâng lên hình ảnh người Hội An thân thiện, mến khách” - anh Trung nói.

Anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An cho biết, với đặc thù là thành phố du lịch, phần lớn hoạt động của tuổi trẻ Hội An gắn với sự kiện, chương trình diễn ra trên địa bàn. Những năm qua, Thành đoàn Hội An được UBND thành phố phân công nhiệm vụ huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các sự kiện của địa phương, như giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Trại hè thiếu nhi quốc tế,…

Cùng với các đội, nhóm tình nguyện, thành lập các câu lạc bộ cũng là cách Thành đoàn Hội An tập hợp tuổi trẻ thành phố góp sức cho địa phương. Trong đó, điển hình có thể kể đến Câu lạc bộ Tiếng Anh (EGO) tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ khách du lịch với 300 thành viên; Câu lạc bộ Lý luận trẻ với 16 thành viên, thường xuyên theo dõi, giám sát và phản bác các thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến du lịch Hội An...

Các câu lạc bộ ngoài hoạt động chính còn gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp về văn hóa, con người và du lịch Hội An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chương trình đổi rác thải lấy cây xanh của Thành đoàn Hội An. Ảnh: H.Q

Xây dựng thành phố xanh

Những năm qua, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng đô thị, nông thôn mới theo hướng xanh - sạch - đẹp tại TP.Hội An phát huy hiệu quả cao. Ở xã Cẩm Thanh, đoàn viên, thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, xây dựng đường hoa, vận động nhân dân trồng hàng rào cây xanh, xóa điểm đen về môi trường và dọn vệ sinh các tuyến đường, kênh rạch, rừng dừa. Đoàn xã còn tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua hội thi “Thanh niên với môi trường”, phân loại rác thải tại nguồn, chương trình đổi rác thải nhựa, pin lấy quà tặng,…

“Các phong trào thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố du lịch xanh” - chị Võ Thị Như Ngọc, Bí thư Đoàn xã Cẩm Thanh nói.

Bên cạnh xây dựng các tuyến đường xanh thanh niên, từ năm 2021 đến nay Thành đoàn Hội An tổ chức 3 đợt đổi rác thải lấy cây xanh, thu hút đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Chương trình đã thu tổng cộng 3 tấn rác thải nhựa, đổi khoảng 1.000 cây xanh với kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Từ thành công chương trình này, có 6 đơn vị cơ sở hưởng ứng phát động mô hình. Thành đoàn còn triển khai hiệu quả chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp xe”, qua đó xây dựng khoảng 30 khu vui chơi cho trẻ em; tổ chức các hội thi video bảo vệ môi trường, vận động nói người dân không với túi ny lon, chương trình trại hè san hô, bảo vệ dòng sông quê hương, một giờ vì Hội An sạch hơn,...

“Tuổi trẻ Hội An đã phát huy sức trẻ, sáng tạo, xây dựng các mô hình hay về bảo vệ môi trường gắn với du lịch xanh, đảm bảo phù hợp điều kiện thực thực tế, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, chung tay xây dựng TP.Hội An phát triển bền vững theo định hướng sinh thái, văn hóa, du lịch thân thiện” - anh Hồ Khá, Bí thư Thành đoàn Hội An nói.