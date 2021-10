Gửi yêu thương cho tuyến đầu

Từ những lá thư với nét chữ còn nguệch ngoạc của tuổi học trò, đến các video clip được dày công đầu tư quay, dựng..., rất nhiều yêu thương đã được gửi về như một lời động viên đến cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên. Đó là hoạt động đầy ý nghĩa được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động từ đầu tháng 10 vừa qua, với tên gọi “Gửi lời yêu thương nơi tuyến đầu chống dịch”.

Các tác phẩm được chọn lọc, xử lý đồ họa, đăng tải và được chọn lọc để trao thưởng động viên hàng tuần. Ảnh: T.C

Nhắn gửi thương yêu

Từ Tam Lãnh (Phú Ninh), em Phạm Bảo Châu (học sinh lớp 4/3, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) đã viết một lá thư tay gửi lời chào đến các bạn học sinh có bố mẹ đang ở tuyến đầu chống dịch.

“Các bạn hãy cố lên nhé! Hiện giờ mình biết các bạn không có bố mẹ bên cạnh nhưng mình tin rằng bố hoặc mẹ vẫn luôn bảo vệ cho các bạn và cả chúng mình nữa. Các bạn hãy thật chăm ngoan để bố mẹ yên tâm công tác nhé!”, lá thư nhỏ chỉ vài dòng, bằng nét bút học trò được đăng tải trên Fanpage Tuổi trẻ Công an Quảng Nam đã tạo được nhiều cảm xúc với nhiều người.

Cùng với Bảo Châu, rất nhiều lá thư tay với nội dung động viên, sẻ chia với lực lượng nơi tuyến đầu đã được gửi về Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Là lời biết ơn của các em học sinh gửi đến lực lượng trực gác ngày đêm ở chốt kiểm soát phòng chống dịch, hay thư gửi đội ngũ y bác sĩ với bộ đồ bảo hộ bịt bùng, miệt mài cứu sống những người không may mắc Covid-19.

Kèm theo đó là những bức tranh cổ động, những lời sẻ chia, hay kỳ công hơn, là cả một video clip được quay, dựng công phu với những bài hát tri ân lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

“Khi Tổ quốc cần mọi người đã không ngại gác lại gia đình nhỏ, gác lại những dang dở của tuổi trẻ, những hạnh phúc riêng mà xông pha ra mặt trận chống Covid-19. Xin gửi tất cả những yêu thương và lời tri ân sâu sắc của triệu triệu trái tim người dân đất Việt đến lực lượng nơi đầu trận tuyến.

Cảm ơn những trái tim tình nguyện đã sẵn sàng đi theo tiếng gọi con tim khi dân cần, cảm ơn màu áo blouse trắng xung phong ở mọi nơi, và cảm ơn màu áo xanh tự hào của các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng Công an nhân dân” - nội dung bức thư với tựa đề “Cảm ơn những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại” của bạn trẻ Ngô Thị Ngọc Hà (đoàn viên xã Tam Hòa, Núi Thành) đã gây xúc động mạnh cho nhiều người theo dõi.

Lá thư này cũng được chọn là một trong hai tác phẩm xuất sắc nhất tuần, được biểu dương, trao thưởng từ Fanpage Tuổi trẻ Công an Quảng Nam. Đều đặn mỗi ngày, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ chọn lọc, đăng tải những tác phẩm được gửi về trên Fanpage “Tuổi trẻ Công an Quảng Nam”, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Động viên lực lượng tuyến đầu

Theo Đại úy Lê Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh nói riêng, lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch nói chung.

“Vừa động viên lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa là lời cổ vũ thế hệ trẻ cùng chung tay giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, cùng góp sức đẩy lùi đại dịch Covid-19 là mục tiêu của hoạt động lần này.

Đối tượng tham gia được mở rộng từ các em học sinh, đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng. Bằng cách viết bài, quay video, vẽ tranh, sáng tác nhạc, thơ, vè..., các bạn trẻ có thể thể hiện cảm xúc, tình cảm cá nhân. Hoạt động này sẽ kéo dài trong 8 tuần, từ đầu tháng 10 đến ngày 1.12, thông qua email hoặc gửi chuyển phát về cơ quan Thường trực của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh” - Đại úy Lê Văn Thắng nói.

Dù là lần đầu tổ chức, song hoạt động lần này đã tạo được sức lan tỏa tốt, tạo thành một “cầu nối” để tuổi trẻ có dịp tri ân những đóng góp của rất nhiều lực lượng trong cuộc chiến chống đại dịch.

“Hàng tuần, chúng tôi sẽ lựa chọn hai nội dung hay, ý nghĩa và có lượt tương tác cao nhất để tặng thưởng nhuận bút động viên cho các tác giả. Kết thúc chiến dịch, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ chọn ra 5 nội dung xuất sắc nhất để khen thưởng, động viên. Điều quan trọng nhất vẫn là truyền cảm hứng mạnh mẽ trong tuổi trẻ, vừa động viên tuyến đầu, vừa kêu gọi mọi người cùng chung tay, góp sức trong các hoạt động phòng chống dịch” - Đại úy Lê Văn Thắng chia sẻ.