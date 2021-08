Hỗ trợ rau xanh cho người dân Đà Nẵng

Vừa chung tay “giải cứu” nông sản cho người dân ở các địa phương gặp khó, vừa mang số rau xanh này đến tặng cho người dân TP.Đà Nẵng đang trong thời gian phong tỏa. Câu chuyện đầy ý nghĩa này đã và đang được thực hiện, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì dân phục vụ.

Đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ tham gia giải cứu nông sản cho nông dân.

Chia khó với nông dân

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nông dân một số địa phương gặp khó khi rau xanh, củ, quả đã đến kỳ thu hoạch song lại khó tiêu thụ. Trong khi đó, nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nhất là rau xanh tại TP.Đà Nẵng gia tăng trong bối cảnh địa phương này tiếp tục giãn cách toàn thành phố thêm 10 ngày để phòng chống dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 28.8 vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao hơn 15 tấn nông sản tiêu thụ giúp nông dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cho Công an TP.Đà Nẵng để tổ chức phân phối hàng hỗ trợ kịp thời cho các khu vực bị phong tỏa, các khu cách ly trên địa bàn thành phố.

Nhiều vườn đu đủ ở xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) bước vào thu hoạch. Trước đây, thương lái trực tiếp đến mua, thì nay do thực hiện Chỉ thị 16, hàng chục tấn đu đủ không thể tiêu thụ.

Chia sẻ khó khăn với nông dân địa phương, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên xã Đại Nghĩa và Công an huyện Đại Lộc đến tận nơi thu mua 2 tấn đu đủ. Đích đến của số đu đủ này là các phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng, thông qua kênh hỗ trợ của Công an thành phố.

Đại úy Bùi Anh Đức - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho hay, từ thực tế nông sản của nông dân trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh huy động nguồn lực trong đoàn viên, hội viên hội phụ nữ và nguồn xã hội hóa.

Kinh phí từ chương trình này được sử dụng để “giải cứu” cho nông dân ở các địa phương sản xuất nông sản, nhất là những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội.

Màu áo xanh của những đoàn viên thanh niên cùng hội viên phụ nữ Công an tỉnh đến với những cánh đồng, những vựa rau thuộc địa bàn các huyện Đại Lộc, Quế Sơn.

Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 15 tấn rau, củ quả được thu mua trong chiến dịch lần này. Sáng 28.8, toàn bộ số nông sản này được bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng để tổ chức phân phối hàng hỗ trợ kịp thời cho các khu vực bị phong tỏa, các khu cách ly trên địa bàn thành phố.

Đến với vùng phong tỏa

Từ Quảng Nam, những chuyến xe chở nông sản bắt đầu hành trình ý nghĩa: mang tấm lòng của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đến với người dân vùng phong tỏa.

Bàn giao 15 tấn nông sản cho Công an TP.Đà Nẵng để giúp dân vùng phong tỏa.

Nhờ công tác kết nối, phối hợp của Công an TP.Đà Nẵng, những chuyến xe này nhanh chóng có mặt, góp thêm nguồn rau xanh cho thành phố. Xuất hiện trên những “chợ tạm container” giữa thành phố trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguồn rau xanh này đã được cấp phát miễn phí cho dân.

Theo Thiếu tá Hồ Đình Trí - Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP.Đà Nẵng, 10 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, nguồn cung ứng lương thực cơ bản đảm bảo. Nhưng trong những ngày này, khi nhiều chợ vẫn đóng cửa, nhất là các chợ dân sinh để đảm bảo phòng chống dịch, nhu cầu thực phẩm của người dân tăng cao.

“Để đảm bảo công tác an ninh xã hội cho người dân thành phố, Công an thành phố đã tổ chức 30 điểm bán hàng hỗ trợ nhân dân. Hơn 15 tấn rau củ quả của Công an Quảng Nam đã có mặt tại các điểm bán hàng này, thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết, tương thân tân ái giữa 2 địa phương Quảng Nam và TP.Đà Nẵng nói chung, cán bộ chiến sĩ 2 đơn vị nói riêng. Đây cũng là hoạt động hết sức ý nghĩa của lực lượng công an với người dân thành phố” - Thiếu tá Hồ Đình Trí nói.

Đại úy Bùi Anh Đức - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ, hoạt động thu gom, tiêu thụ nông sản của nông dân Quảng Nam và trao tặng nhân dân Đà Nẵng sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian đến, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19. Đoàn thanh niên rất mong nhận sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng xã hội để huy động nguồn lực giúp người dân trong các khu vực phong tỏa, cùng nhau góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.