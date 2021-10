Hội LHTN và Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội

(QNO) - Hôm qua 1.10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2024.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh và GHPG Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2024. Ảnh: Đ.V

Trong 5 năm qua, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và GHPG Việt Nam tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là trong các hoạt động an sinh xã hội. Nổi bật như trao tặng 300 phần quà cho người dân và học sinh huyện Hiệp Đức trong chương trình “Áo ấm mùa đông”, xây dựng nhà nhân ái tại huyện Bắc Trà My, trao tặng phương tiện sinh kế giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo, hiến máu nhân đạo, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông…

Các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo trong tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.



Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen các cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: Đ.V

Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2024, hai bên tập trong vào các nội dung như tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo; hỗ trợ sinh kế cho thanh niên tín đồ Phật giáo là chủ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế; truyên truyền, vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh niên Phật giáo thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”; xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên phật tử làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHTN Việt Nam tỉnh...

Dịp này, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng tuyên dương công đức; Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021.