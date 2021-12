Huyện đoàn Nam Trà My ra quân trồng 4ha rừng

Huyện đoàn Nam Trà My vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện ra quân trồng gần 4ha rừng tại xã Trà Cang, hưởng ửng chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”.

Phát động trồng rừng hưởng ứng chương tình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.

Mặc dù thời tiết mưa và lạnh nhưng gần 60 đoàn viên thanh niên đã ra quân vận chuyển và trồng 4.500 cây giổi xanh tại khu vực làng Meng Tông (thôn 5, xã Trà Cang). Với sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My, số giổi trên được trồng trên diện tích và khoảng cách đảm bảo cho cây phát triển tốt.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh – Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My cho biết, đây là một trong chuỗi hoạt động của Huyện đoàn Nam Trà My nhằm khôi phục rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động.

Với diện tích rừng được trồng lần này, kỳ vọng sẽ giảm nhẹ nguy cơ sạt lở núi tại trung tâm xã Trà Cang trong những năm tới. Trước đó, Huyện đoàn Nam Trà My cũng đã phát động trồng hơn 2ha giổi xanh tại xã Trà Mai. Toàn bộ kinh phí dự án do Trung ương Đoàn và các đơn vị khác tài trợ.

Được biết, trong năm qua, Huyện đoàn Nam Trà My đã triển khai trồng hơn 32.000 cây các loại, phân bổ tại 10/10 xã của vùng cao Nam Trà My, góp phần phục hồi rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc trên địa bàn huyện.