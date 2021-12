Khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” ở xã Đại Sơn

Công an tỉnh mở chiến dịch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

THÀNH CÔNG | 16/12/2021 - 09:11

(QNO) - Sáng nay 16.12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam chính thức phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự lễ ra quân.