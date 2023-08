Lắng nghe tiếng nói của đoàn viên thanh niên Công an Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 29/8, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh và chị Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Công an tỉnh và Thường trực Tỉnh đoàn với đoàn viên thanh niên Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị đối thoại tại điểm cầu Công an tỉnh. Ảnh: H.Q

Hội nghị đối thoại với chủ đề “Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu công an các huyện, thị xã, thành phố.

Thượng tá Huỳnh Tấn Phúc - Trưởng phòng Công tác Đảng - công tác chính trị Công an tỉnh cho biết, những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phát triển mạnh số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh. Đồng thời có ý thức vượt khó vươn lên, giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì nhân dân phục vụ.



Đại diện phòng ban Công an tỉnh trả lời câu hỏi của đoàn viên thanh niên. Ảnh: H.Q

Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động viết đơn đăng ký tình nguyện công tác tại cơ sở, góp phần giúp Công an tỉnh hoàn thành chỉ tiêu bố trí công an chính quy tại 100% xã, thị trấn. Hình ảnh đoàn viên thanh niên công an đang ngày đêm bám sát địa bàn, đối tượng; trinh sát, nắm tình hình, khám phá các vụ trọng án hay căng mình giúp dân trong mưa bão, tham gia cứu nạn cứu hộ, chữa cháy... đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ toàn đơn vị những năm qua.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đặt nhiều hỏi liên quan đến việc tham gia mạng xã hội; đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp cho lực lượng công an nghĩa vụ sau khi rời ngũ; hỗ trợ của Tỉnh đoàn trong thực hiện Đề án 06; khó khăn trong tìm kiếm dữ liệu đoàn viên thanh niên công an... Đại diện các phòng ban Công an tỉnh và đại biểu chủ trì đã lần lượt trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Chị Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trả lời câu hỏi của đoàn viên thanh niên. Ảnh: H.Q

Kết luận hội nghị đối thoại, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của Đoàn, trọng tâm là phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đồng hành, hỗ trợ hiệu quả đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đang công tác tại công an xã, nhất là địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Đại tá Võ Thị Trinh cũng yêu cầu Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh chú trọng công tác lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ đoàn; giới thiệu cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực nổi trội cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và xây dựng thế hệ thanh niên công an có đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.