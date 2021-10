Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của công tác hội và phong trào thanh niên. Thời gian quan, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này thông qua các mô hình câu lạc bộ (CLB) trực thuộc.

Gần hơn với thanh niên

Anh Mai Văn Dân - Chủ nhiệm CLB “Ước mơ xanh” thuộc Hội LHTN Việt Nam huyện Tiên Phước cho biết, sau gần 7 năm hoạt động, CLB thu hút một lực lượng thanh niên tham gia và đã tổ chức được nhiều hoạt động nổi bật qua chương trình “Ước mơ xuân”, “Hỗ trợ tiếp sức đến trường”, “Trung thu cho trẻ vùng cao”… Thời gian qua, thành viên CLB đã tự tay làm các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.

“Ban chủ nhiệm luôn cố gắng đổi mới chủ đề, phương thức tổ chức các chương trình, hoạt động phong phú, hấp dẫn hơn nhằm thu hút thanh niên tham gia” - anh Dân nói.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2024 với nội dung trọng tâm là tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo. Hỗ trợ sinh kế cho thanh niên tín đồ Phật giáo là chủ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế... Được biết, trong 5 năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như trao tặng 300 phần quà cho người dân và học sinh huyện Hiệp Đức trong chương trình “Áo ấm mùa đông”, xây dựng nhà nhân ái tại huyện Bắc Trà My, tặng phương tiện sinh kế, hiến máu nhân đạo, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông…