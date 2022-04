Phát huy tinh thần “Tuổi trẻ sáng tạo”

“Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong 3 phong trào hành động cách mạng được tuổi trẻ Công an Quảng Nam triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tham gia sửa chữa, lợp lại mái tôn giúp người dân bị thiên tai. Ảnh: Đ.Q

Thi đua sáng tạo

Tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp buộc lãnh đạo đơn vị Trại Tạm giam Công an tỉnh (khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) kiến nghị cấp trên cho phép tạm dừng hoạt động thăm gặp đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong gần 1 năm qua.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 2.2022 đến nay hoạt động này được nối lại thông qua mô hình “Giải quyết thăm gặp bằng hình thức trực tuyến”. Mô hình do Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ cơ sở Trại Tạm giam đăng ký thực hiện.

Với mô hình này, đoàn viên, hội viên đang công tác ở các bộ phận được phân công thực hiện nhiệm vụ ở các khâu để tổ chức hoạt động thăm gặp. Người nhà và phạm nhân sẽ được gặp gỡ, trao đổi trực tuyến thông qua 2 căn phòng riêng biệt được lắp đặt các thiết bị hỗ trợ đảm bảo chất lượng đường truyền, hình ảnh, âm thanh trong quá trình thăm gặp.

Từ khi mô hình được triển khai, trung bình mỗi ngày Trại Tạm giam Công an tỉnh giải quyết thăm gặp cho 70 - 80 lượt trường hợp. Mô hình thực sự phát huy ý nghĩa, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa linh hoạt giải quyết nhu cầu thăm gặp, tạo sự an tâm về tư tưởng cho bị can, phạm nhân trong thời gian tạm giam, tạm giữ và cải tạo.

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Công an Quảng Nam đã tham gia xây mới và sửa chữa 96 căn nhà tình nghĩa; thi công 18,5km đường giao thông nông thôn; 11,7km đường điện “Ánh sáng an ninh”; nạo vét hơn 10km kênh mương nội đồng, thủy lợi; xây dựng 3 khu thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia điều tra, khám phá hơn 3.100 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa gần 400 băng, nhóm với hơn 1.500 đối tượng hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm an ninh mạng, sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy... Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam vinh dự, tự hào là Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm liền của tỉnh, được Trung ương Đoàn tặng cờ xuất sắc 3 năm liền, Bộ Công an, UBND tỉnh và Đoàn cấp trên tặng nhiều bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên được các cấp và lãnh đạo ghi nhận.

Mô hình “Giải quyết thăm gặp bằng hình thức trực tuyến” là một trong rất nhiều ý tưởng, sáng kiến do tuổi trẻ Công an Quảng Nam thực hiện trong 5 năm qua (2017 - 2022). Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết, năm 2019 phần mềm “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, tra cứu trụ nước, bến lấy nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” của Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời kỳ Cách mạng công nghệ 4.0, do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an tổ chức.

Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh cho hay, phần mềm được xây dựng với ứng dụng web app và ứng dụng trên thiết bị di động (mobile app). Khi bật ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại di động, tất cả thông tin vị trí về trụ nước, bến lấy nước chữa cháy tại địa bàn sẽ hiển thị trên màn hình.

Càng đến gần đám cháy, ứng dụng ngay lập tức có được thông tin, vị trí của các trụ nước, bến lấy nước gần nhất xung quanh vị trí người dùng, giảm thiểu thời gian, công sức tìm điểm lấy nước theo cách thông thường, nên công tác chữa cháy diễn ra kịp thời, góp phần giảm tối đa thiệt hại do cháy gây ra.

Khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết

Tinh thần đổi mới, sáng tạo là chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ hoạt động (2017 - 2022) của Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Đáng chú ý, trong công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tinh giảm hồ sơ, thủ tục và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên đã triển khai có hiệu quả 44 thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh, được các ngành, các cấp và nhân dân đánh giá cao.

Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích trong các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Đ.Q

Trong 5 năm qua, đã có 65.474 lượt đoàn viên thanh niên công an tham gia giải quyết 524.375 thủ tục hành chính cho nhân dân như: thu thập dữ liệu dân cư quốc gia, cấp phát căn cước công dân; quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký xe mô tô, xe gắn máy; sắp xếp, tra cứu các loại hồ sơ, tài liệu...

Đại úy Lê Văn Thắng - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết, từng năm trong nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh luôn đặt ra những yêu cầu mới cho công tác đoàn và phong trào thanh niên.

“Chúng tôi luôn khơi gợi để anh em đoàn cơ sở phát huy tính sáng tạo trong hoạt động phù hợp với thực tiễn đơn vị. Các hoạt động, phong trào của đoàn không rập khuôn, chạy theo bề nổi, mà mỗi công trình, phần việc phải dựa trên tinh thần sáng tạo và tư duy đột phá gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị” - Đại úy Lê Văn Thắng chia sẻ.

“Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Thông qua các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên Công an nhân dân xung kích, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Thanh niên tình nguyện”,… tuổi trẻ công an đã bám sát nội dung, phát huy tối đa thế mạnh và xung kích đảm nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích. Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào bức tranh chung về kết quả hoạt động đoàn toàn tỉnh”. (Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam - Phạm Thị Thanh)

Theo Đại úy Lê Văn Thắng, tinh thần sáng tạo không chỉ được thể hiện trong từng công trình phần việc mà cả trong công tác tổ chức xây dựng đoàn.

Như mô hình tổ chức hoạt động và thi đua theo cụm trong Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Qua triển khai mô hình vừa giảm áp lực, tăng giao lưu học hỏi cho các cơ sở đoàn, đồng thời huy động được nguồn lực lớn để thực hiện các công trình, phần việc phục vụ an sinh xã hội.

Những ý tưởng như “Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy”, “Ánh sáng an ninh”, “Đội hình xung kích hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt”, “Đội hình xung kích làm căn cước công dân”…, luôn thể hiện tinh thần sáng tạo và tính thời sự, để lại nhiều dấu ấn và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân.

Trong chỉ đạo, định hướng công tác đoàn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh lựa chọn hình thức khơi gợi, không áp đặt nhằm tạo tinh thần hứng khởi và sáng tạo cho cơ sở đoàn. Đại úy Lê Văn Thắng nói: “Với đặc thù đơn vị, hoạt động đoàn trong lực lượng công an luôn chịu chi phối bởi công việc chuyên môn. Do vậy, muốn nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn phải là nơi gắn kết con người bằng tinh thần, tình cảm; cần khơi gợi được ngọn lửa nhiệt huyết thanh niên, làm sao để đoàn viên thanh niên thấy được vai trò của Đoàn và giá trị của bản thân họ trong từng hoạt động”.