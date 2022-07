(QNO) - Cuối tuần qua, hơn 120 đoàn viên thanh niên phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) và sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu Quảng Nam tham dự phiên tòa giả định với chủ đề “Tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên và ma túy học đường”.

Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. Ảnh: M.L

Phiên tòa giả định do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Liên Chi đoàn Tòa án - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thị xã Điện Bàn và Đoàn phường Điện Ngọc tổ chức.

Tình huống giả định là 2 sinh viên chung 250 nghìn đồng/người để mua ma túy về phòng trọ sử dụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại phiên sơ thẩm, các bị cáo bị xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Qua phần xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và bị tuyên phạt tù theo quy định của pháp luật.

Lần đầu tham dự một phiên tòa giả định, đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Linh (phường Điện Ngọc) chia sẻ: “Các nội dung, tình tiết được tái hiện cụ thể, sinh động như một phiên tòa thật sự. Qua phiên tòa giúp tôi hiểu thêm những hành vi trái pháp luật sẽ bị xử phạt một cách nghiêm minh”.

Đoàn viên thanh niên giao lưu, trả lời các tình huống tại phiên tòa. Ảnh: M.L

Bà Nguyễn Thụy Ánh Ly - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Nội vụ - Phân hiệu Quảng Nam cho rằng, khi tham dự phiên tòa giả định, sinh viên có cơ hội trải nghiệm cả lý thuyết lẫn thực tế về cách tổ chức một phiên tòa.

Theo bà Ly, đây là hình thức tuyên truyền sinh động, có tác dụng giáo dục rất lớn đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức về phòng chống tác hại của ma túy trong học đường và trong cộng đồng.

Trong chương trình, Công an thị xã Điện Bàn cũng thông tin tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy hiện nay và công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh đối với loại tội phạm này. Đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng chống tội phạm về ma túy, cách phòng tránh ma túy học đường.