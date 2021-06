Sôi động mùa hè tình nguyện

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (TNH) năm nay diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8.2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung ương đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện tốt thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng) trong tham gia các hoạt động tình nguyện.

Tỉnh đoàn tổ chức chiến dịch Hành quân xanh tại xã Phước Năng. Ảnh: T.ĐẠT

Một chương trình, bốn chiến dịch

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch Thanh niên TNH năm 2021 với hình thức trực tuyến. Theo Trung ương đoàn, chiến dịch tiếp tục được triển khai với 5 nội dung, bao gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh dành cho sinh viên; Hoa phượng đỏ dành cho học sinh THPT; Hành quân xanh dành cho đoàn viên khối lực lượng vũ trang và Kỳ nghỉ hồng dành cho đoàn viên khối công nhân viên chức. Chiến dịch chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020, khu vực biên giới...

Một số chỉ tiêu cơ bản của chiến dịch Thanh niên TNH tại Quảng Nam: sửa chữa 20km, làm mới 5km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 5 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực đô thị, thị trấn; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân; xây dựng mới 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; trồng mới ít nhất 30 nghìn cây xanh; hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo triển khai trong thực tiễn; tư vấn hướng nghiệp 1.500 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên; hỗ trợ sinh kế cho ít nhất 20 thanh niên là thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số để làm ăn; xây dựng mới 12 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; hỗ trợ, giúp đỡ 1.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 1.000 đoàn viên mới, phấn đấu có đoàn viên ưu tú được kết nạp 50 vào Đảng...

Tại Quảng Nam, Tỉnh đoàn hướng các chương trình, hoạt động TNH tập trung vào 6 huyện nghèo và huyện thoát nghèo trên địa bàn tỉnh gồm Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang; các xã đảo, xã ven biển và xã khó khăn dọc đường Hồ Chí Minh; 4 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2021 (gồm Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà (Núi Thành), Bình Dương (Thăng Bình)) và 8 xã nông thôn mới nâng cao (gồm Điện Quang (Điện Bàn), Tam Thái, Tam Phước (Phú Ninh), Quế Phú (Quế Sơn), Tiên Phong, Tiên Cảnh, Tiên Sơn (Tiên Phước), Tam Xuân 2 (Núi Thành), cùng với Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang).

Trong đó, hưởng ứng 6 ngày cao điểm tình nguyện thuộc chiến dịch Thanh niên TNH năm 2021, các tổ chức đoàn trong tỉnh sẽ tham gia các nội dung: giải quyết thủ tục hành chính, vì văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, uống nước nhớ nguồn, vì đàn em thân yêu và ngày hội chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” toàn quốc.

Khởi động

Ngay khi Trung ương đoàn phát động ra quân chiến dịch Thanh niên TNH, tại xã Phước Năng (Phước Sơn), Tỉnh đoàn Quảng Nam phát động các lực lượng thực hiện chiến dịch Hành quân xanh. Đây là một trong 4 chiến dịch lớn TNH với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang huyện Duy Xuyên và Phước Sơn.

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng 3 xe đạp cùng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 cây giống ăn quả cho 2 hộ thanh niên đăng ký thoát nghèo, thanh niên yếu thế và hỗ trợ 120 mét vuông tôn cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa lại nhà ở. Sau đó, lực lượng thanh niên tình nguyện triển khai sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời, tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt… cho người dân, thanh niên nghèo.

Được nhận 100 cây ổi giống từ đoàn tình nguyện, anh Hồ Văn Lực, một hộ thanh niên nghèo tại xã Phước Năng, cho biết: “Với kỹ thuật vừa được tập huấn, hướng dẫn, tôi hy vọng sẽ thực hiện thành công mô hình trồng ổi để không phụ sự hỗ trợ, quan tâm của đoàn tình nguyện”.

Thông tin về chiến dịch Hành quân xanh, anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, chiến dịch nhằm đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang toàn tỉnh hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Chiến dịch Hành quân xanh tập trung vào việc tổ chức các đội hình thanh niên lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ tham gia giúp dân xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an sinh xã hội... Đồng thời tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; tổ chức các hoạt động “Hãy làm sạch biển”...