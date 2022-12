Sôi nổi chương trình "Khăn hồng tình nguyện – Tết yêu thương”

(QNO) - Ngày 17.12, tại Bắc Trà My, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động với chủ đề “Khăn hồng tình nguyện – Tết yêu thương” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Tỉnh Đoàn tặng quà cho Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Trà My. Ảnh: H.Q

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức giao lưu kỹ năng nghiệp vụ công tác đội giữa Tổng phụ trách Đội cụm miền núi và cụm đồng bằng, tổ chức trò chơi dân gian, lì xì tết, nấu bánh chưng xanh cho học sinh. Các đoàn viên, thanh niên và tổng phụ trách các trường trên địa bàn tỉnh tham gia trang trí “không gian tết quê em” tại nhà 2 đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các Tổng phụ trách Đội thi nấu bánh chưng. Ảnh: H.Q

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tặng công trình măng non “Vườn hoa em chăm” cho Trường THCS Nguyễn Du (thị trấn Trà My); tặng các suất quà cho Tổng phụ trách đội và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Bắc Trà My.