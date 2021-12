Sức vóc thanh niên

(QNO) - Trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đoàn viên, thanh niên huyện Núi Thành đã đoàn kết, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ làm nhiều việc làm hữu ích cho xã hội.

Tổ chức “Bữa cơm đoàn viên” tri ân các gia đình có công với cách mạng. Ảnh: H.Đ

Trên cương vị Bí thư Đoàn xã Tam Xuân 2 (Núi Thành), Nguyễn Đức Hưng đã trải qua năm 2021 với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hưng chia sẻ niềm vui không phải từ việc cá nhân và Đoàn xã đạt thành tích xuất sắc mà chính là các bạn thanh niên của xã đã có những việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực cho quê hương.

“Dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người nên chúng tôi đã tập trung vào việc xung kích chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội” – Hưng nói.

Để cổ vũ tinh thần tình nguyện của thanh niên, Đoàn xã Tam Xuân 2 thực hiện các bài viết “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để cổ vũ các hoạt động tình nguyện phòng chống Covid-19. Từ đó, các chi đoàn đã thực hiện nhiều MV nhảy tuyên truyền phòng chống dịch "Thông điệp 5K", "Happy Mask" và “Covid nhanh đi đi”, “Đánh giặc corona”… Ra quân phát khẩu trang, sát khuẩn cho các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Bà Bầu và tại các thôn; vẽ tranh tuyên truyền ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đường người dân qua lại đông đúc.

Trên trang Facebook của đoàn xã đăng tải một số nội dung tốt hoặc câu chuyện đẹp mang tính chia sẽ thông tin, tuyên truyền vận động giới trẻ phát huy tình thần yêu thương, thiện nguyện…

Hoạt động tuyên truyền, xây dựng gia đình trẻ tiến bộ ấm no, hạnh phúc và duy trì hoạt động câu lạc bô gia đình trẻ tiến bộ, ấm no, hạnh phúc, tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. “Bữa cơm đoàn viên” mà Đoàn xã tổ chức tại gia đình chúng tôi đã giúp vợ chồng chúng tôi vinh dự và tự hứa sẽ luôn xây dựng gia đình văn hóa, cùng kết nối các gia đình trẻ khác trong xã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình trẻ tiến bộ, ấm no, hạnh phúc” - đoàn viên Hồ Thái Mỹ Lệ, Chi đoàn Mẫu giáo Trúc Đào nói.

Theo Bí thư Huyện đoàn Núi Thành Lê Thị Phương Thảo, đoàn viên, thanh niên đã thực sự được lôi cuốn vào các hoạt động ý nghĩa, sôi nổi của Đoàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện đoàn phối hợp với các lực triển khai đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại hai chốt kiểm soát trên địa bàn huyện là tuyến quốc lộ 1. Tại các chốt kiểm soát, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ cùng lực lương chức năng kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn tỉnh trên các phương tiện giao thông vận tải; hỗ trợ khai báo y tế đối với người dân về từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh để theo dõi, quản lý, cách ly, điều trị.

Gói bánh tét hỗ trợ đồng hương ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: H.Đ

Không chỉ hạn hẹp trong địa bàn, Huyện đoàn đã gắn kết với nhiều địa phương nhằm xây dựng tình đoàn kết. Chương trình “Mùa đông ấm – Tết yêu thương” năm 2021 tại xã biên giới Tr’Hy (huyện Tây Giang), tuổi trẻ huyện Núi Thành đã trao tặng công trình khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em vùng cao, khánh thành công trình măng non cấp huyện, trao sinh kế cho thanh niên nghèo và hơn 300 đầu sách truyện các loại và 30 suất quà, trị giá 600.000 đồng/suất cho các già làng trưởng bản, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trị giá các phần quà lần này hơn 50 triệu đồng.

“Qua chương trình đã đặt nền móng cho mối quan hệ gắn kết, chia sẻ giữa thanh niên huyện Núi Thành với các đơn vị bạn. Và trên hết các bạn đoàn viên đã góp sức trẻ vào các chương trình ý nghĩa trong công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, có các việc làm để xã hội trở nên tốt đẹp hơn” – bà Thảo nhìn nhận.