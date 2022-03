Thành đoàn Hội An tổ chức nhiều hoạt động Tháng thanh niên

(QNO) - Sáng nay 24.3, Thành đoàn Hội An tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng thanh niên tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hội An: Ảnh: N.Q

Dịp này, Thành đoàn Hội An đã ôn lại truyền thống 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 47 năm Ngày giải phóng Hội An; trao tặng 20 xe đạp cho 20 em học sinh trên địa bàn thành phố vượt khó học giỏi. Mỗi chiếc xe có trị giá trên 1 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Cùng với đó, Thành đoàn còn tiến hành trao giải thưởng nhất, nhì và khuyến khích cho các trường tiểu học gồm Nguyễn Bá Ngọc, Cẩm An, Cẩm Phô, Bùi Chát, Lý Tự Trọng (TP.Hội An) đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tuyên truyền lịch sử cách mạng và nét đẹp văn hóa Hội An bằng hình thức video, clip.

Sau chương trình cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố cùng nhau thắp hương các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hội An.