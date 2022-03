(QNO) - Tối 25.3, tại di tích lịch sử Phủ đường Tam Kỳ, Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2022 với chủ đề “Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh”.

Phần thi báo cáo viên tranh biện. Ảnh: HẠO NHIÊM

Tham gia hội thi có 24 thí sinh đại diện cho các phường nội thành và Trường THPT Trần Cao Vân. Thí sinh trải qua 3 phần thi: báo cáo chuyên đề, thử tài tranh biện và báo cáo viên nhanh chí.

Chủ đề được đưa ra theo hướng mở, thí sinh có thể lựa chọn nội dung báo cáo, tranh biện chuyên đề theo vốn hiểu biết, kiến thức chuyên môn. Trong đó có những chuyên đề mới như: vấn đề học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên hiện nay; phản bác luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; công tác giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp… Hội thi nhằm tạo điều kiện nâng cao trình độ, chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cho cán bộ đoàn.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị. Ảnh: HẠO NHIÊM

Kết quả, giải nhất thuộc về đơn vị phường An Mỹ, 2 giải nhì gồm phường An Xuân và Trường THPT Trần Cao Vân, 2 giải ba gồm phường Hòa Hương và An Sơn.