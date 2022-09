Thanh niên xung kích hỗ trợ người già yếu, khuyết tật ứng phó bão

(QNO) - Lực lượng thanh niên xung kích nhiều địa phương đã tích cực vào cuộc hỗ trợ người dân ứng phó bão số 4.

Đội Thanh niên xung kích huyện Núi Thành giúp xã Tam Hòa ứng phó bão. Ảnh: CTV

Tại huyện Núi Thành, từ hôm qua 26.9, Đội Thanh niên xung kích (TNXK) tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện đã về xã ven biển Tam Hòa để giúp đỡ dân phòng tránh bão số 4. Cùng lúc đó, tại 17 xã, thị trấn trên toàn huyện đều kích hoạt lại đội thanh niên xung kích để giúp dân ứng phó bão.

Anh Dương Văn Bảo - Phó Bí thư Huyện đoàn Núi Thành cho biết: “Đội thanh niên xung kích cấp huyện gồm 29 thành viên đã về xã Tam Hòa giúp đỡn người già neo đơn, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản; hỗ trợ các cơ quan, trường học cắt tỉa cây cối phóng tránh thiệt hại do bão. Với sự chung tay của lực lượng thanh niên xung kích, công tác ứng phó bão ở Núi Thành đã được triển khai khẩn trương, hiệu quả”.

Thanh niên địa phương giúp gia đình ông Trần Tặng (xã Bình Lâm) gia cố nhà cửa chống bão. Ảnh: CTV

Tại thôn An Phố (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức), hộ ông Trần Tặng là trường hợp khuyết tật ở thôn An Phố ở địa phương. Những ngày chống bão số 4, nhà chỉ còn mình ông do vợ đang vào TP.Hồ Chí Minh trông cháu giúp con. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông Tặng, từ chiều 26.9, lực lượng thanh niên địa phương đã đến giúp ông chẳng chống nhà cửa, căng thêm bạt để tránh gió lùa vào nhà.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa - Bí thư Đoàn xã Bình Lâm cho biết, hộ ông Tặng là một trong nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng thanh niên đến hỗ trợ chống bão. Ngoài giúp dân chằng chống nhà cửa, thanh niên tích cực hỗ trợ chính quyền trong việc di dời người dân đến nơi tránh trú. Việc hỗ trợ của thanh niên tập trung cho những hoàn cảnh đơn thân, yếu thế, khuyết tật.

Thanh niên xung kích xã Quế Thọ (Hiệp Đức) vận chuyển đất cát để gia cố nhà cửa cho một hộ già yếu. Ảnh: CTV

Thôn An Phố, nơi có 86 hộ, 270 nhân khẩu nằm trong diện nguy cơ sạt lở đã được tuyên truyền, vận động di dời đến nhà văn hóa thôn để tránh trú. “Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng và đoàn viên thanh niên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn đã được tuyên truyền, hỗ trợ ứng phó với bão và phòng tránh thiên tai” - chị Thoa nói.

Thanh niên các xã vùng cao của huyện Hiệp Đức giúp người dân đồng bào thiểu số gia cố nhà cửa. Ảnh: CTV

Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức - chị Đặng Thị Ngọc Lan cho hay, công tác hỗ trợ, giúp dân ứng phó bão số 4 đã được lực lượng thanh niên các địa phương triển khai tích cực. Lực lượng thanh niên xung kích tại chỗ ở các địa phương đã vào cuộc từ những ngày qua để hỗ trợ các hộ già yếu, neo đơn… gia cố lại nhà cửa, đồng thời vận động, giúp đỡ người dân di chuyển đến nơi tránh, trú an toàn.