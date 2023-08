Thắp sáng tinh thần yêu nước...

Nhiều địa chỉ đỏ trên quê hương Núi Thành, thời gia qua đã trở thành “chứng nhân” để thế hệ trẻ tìm hiểu về truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất trong những chuyến về nguồn.

Tuổi trẻ Núi Thành dâng hương, sinh hoạt truyền thống tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Ảnh: Huyện đoàn Núi Thành.

Trong câu chuyện với chúng tôi dưới bóng dừa Đồng Dân mát rượi - nơi thành lập Chi bộ An Hòa, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Núi Thành, ông Nguyễn Ngọc Thọ - Bí thư Chi bộ thôn Thuận An (xã Tam Hải) cho biết, không chỉ thế hệ trẻ của huyện mà đoàn viên thanh niên ở các địa phương Quế Sơn, Trà My, Tam Kỳ… cũng tìm về địa chỉ đỏ này để tham quan, nghe nói chuyện về truyền thống cách mạng, lịch sử ra đời của chi bộ An Hòa (Quang Ánh Minh). Những dịp như vậy, ông Thọ luôn được mời dự sinh hoạt cùng thế hệ trẻ.

Như một chỉ dấu trong hình trình về địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Núi Thành, cùng với Di tích quốc gia Chiến thắng Núi Thành, còn có những địa danh nơi thành lập Chi bộ Quang Ánh Minh, khu rừng Định Phước (xã Tam Nghĩa) – nơi thành lập Phủ ủy lâm thời Tam Kỳ (1933) và địa điểm đóng quân của Cơ quan Huyện ủy Nam Tam Kỳ (giai đoạn 1963 – 1975, xã Tam Thạnh).

Bí thư Đoàn xã Tam Giang - Phan Thị Hoài Sương chia sẻ, đến các địa chỉ đỏ là một trong những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng rất tốt cho thế hệ trẻ. Chính những hoạt động, chuyến hành trình về nguồn do Đoàn xã phối hợp tổ chức hằng năm đã giúp đoàn viên thanh niên thêm yêu quê hương, đất nước, nhận thức sâu sắc hơn về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Theo anh Dương Văn Bảo – Bí thư Huyện đoàn Núi Thành, thời gian qua, cùng với hành trình về địa chỉ đỏ, các cấp bộ đoàn còn tổ chức hoạt động “uống nước nhớ nguồn” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước.

Đặc biệt, thực hiện chương trình phối hợp, Huyện đoàn cùng Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng phù hợp với tâm lý, sở thích của thế hệ trẻ, vừa gắn với các phong trào, chương trình của Đoàn. Có thể kể đến, như: “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”...

“Việc phối hợp tổ chức các hoạt động trong thời gian qua có tính giáo dục cao, gắn với người thật việc thật, kết nối thế hệ trẻ với thế hệ đi trước và tri ân. Thông qua các hoạt động, tổ chức đoàn và các cấp hội CCB đã giới thiệu 5.680 đoàn viên tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng, trong đó có 875 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện giới thiệu được 75 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng. Đến nay, đã có 37 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng - trong tổng số 52 đảng viên mới của toàn Đảng bộ” - anh Dương Văn Bảo nói.

Ông Trương Xuân Thứ - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Núi Thành cho biết, với trách nhiệm, tình cảm của thế hệ đi trước, Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp cùng Huyện đoàn làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng. Từ đó, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; đồng thời, làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ thanh niên ưu tú trưởng thành được đứng vào hàng ngũ của Đảng.