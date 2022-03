Thành đoàn Hội An vừa thành lập Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn du lịch miễn phí, túc trực tại khu vực Chùa Cầu vào chiều các ngày cuối tuần và sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ du khách có nhu cầu tìm hiểu các địa điểm tham quan trong khu phố cổ.

Các đoàn viên thanh niên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ, thuận lợi trong việc hỗ trợ du khách nước ngoài. Ảnh: HỒ QUÂN

Anh Ngô Thanh Trung - Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn du lịch miễn phí cho biết, đội được thành lập từ đầu tháng 3.2022, với nòng cốt là tuổi trẻ các phường Minh An, Cẩm Phô và Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An.

Đội sẽ hỗ trợ du khách vào chiều các ngày thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật - thời điểm lượng du khách đến Hội An đông hơn so với thường ngày. Thành viên đội tình nguyện là những người am hiểu về Hội An, có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Du khách trong và ngoài nước muốn tìm hiểu địa điểm nào trong khu phố cổ, nếu có nhu cầu hỗ trợ đều được thành viên đội tình nguyện tư vấn nhiệt tình.

Đến từ Bồ Đào Nha, ông Antonio Barbosa chia sẻ, nhiều du khách nước ngoài đi riêng lẻ (không theo tour) đến Hội An thường thiếu những thông tin về các địa điểm check-in, thuê xe đạp... Hoạt động hỗ trợ du khách của các bạn trẻ rất có ích, nhân lên hình ảnh người Hội An thân thiện, mến khách.

Các đoàn viên thanh niên nhiệt tình hướng dẫn du khách đến tham quan Hội An. Ảnh: HỒ QUÂN

Dù mỗi đoàn viên thanh niên có công việc riêng nhưng Thành đoàn Hội An nỗ lực vận động, duy trì 4 - 6 tình nguyện viên/buổi.

Anh Phan Minh Huy - hướng dẫn viên của Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An chia sẻ, tư vấn, hướng dẫn du khách là công việc chuyên môn thường ngày nên bản thân không gặp khó khăn khi tham gia đội tình nguyện hướng dẫn du lịch miễn phí.

Ngoài chủ động sắp xếp thời gian, việc tham gia đội tình nguyện được cơ quan ủng hộ nên anh Huy là một trong những thành viên tích cực hỗ trợ khi du khách có nhu cầu.

“Đa số khách ngoại tỉnh đi theo tuor đến Hội An đều có hướng dẫn viên hoặc được phòng bán vé chỉ dẫn cụ thể. Chúng tôi chỉ bổ sung, hỗ trợ nhu cầu thông tin thêm của du khách, nhất là vị trí các quán ăn nổi tiếng, điểm tổ chức hô hát bài chòi, mua sắm đồ lưu niệm…

Song song với hướng dẫn du lịch, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở du khách tuân thủ tốt quy tắc 5K, đảm bảo cho chuyến tham quan an toàn. Nụ cười hài lòng của du khách là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày” - anh Huy nói.

Phó Bí thư Thành đoàn Hội An - Nguyễn Thanh Vũ cho biết, hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn du lịch miễn phí nằm trong chuỗi chương trình của Thành đoàn Hội An hưởng ứng Tháng thanh niên và Năm du lịch quốc gia 2022. Thành viên tham gia đều nhiệt huyết, muốn cống hiến sức trẻ để đồng hành với thành phố từng bước phục hồi du lịch.