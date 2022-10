Tuổi trẻ Công an Quảng Nam thực hiện công trình "Ánh sáng an ninh" tại Phú Ninh

(QNO) - Ngày 21/10, Cụm thi đua khối đồng bằng thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” tại xã Tam An (Phú Ninh) với tổng giá trị 40 triệu đồng.

Trao tặng công trình “Ánh sáng an ninh” cho người dân xã Tam An. Ảnh: Đoàn thanh niên Công an Quảng Nam

Công trình gồm 15 trụ đèn năng lượng mặt trời được đoàn viên thanh niên thực hiện trong gần 1 tháng dọc tuyến đường bê tông nông thôn nối liền 2 thôn An Hòa và An Thiện, xã Tam An. Đây là tuyến đường có lưu lượng người dân, công nhân đi lại nhiều, qua đoạn cánh đồng vắng lại thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Trao tặng phao cứu sinh cho người dân xã Tam An và Tam Đàn. Ảnh: Đoàn thanh niên Công an Quảng Nam

Tại chương trình, các đơn vị trong cụm còn trao tặng 60 phao cứu sinh cho người dân thôn An Thọ (xã Tam An) và thôn Đàn Long (xã Tam Đàn) - các nơi bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua.