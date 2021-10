Tuổi trẻ Điện Bàn lập điểm hỗ trợ người dân về quê từ phía Nam

(QNO) - Từ ngày 9.10, Thị đoàn và Hội LHTN Việt Nam thị xã Điện Bàn phối hợp với Đội cháo từ thiện Quảng Nam tổ chức điểm tặng quà cho bà con về quê từ phía Nam.

Điểm hỗ trợ người dân về quê do tuổi trẻ Điện Bàn triển khai. Ảnh: Tuổi trẻ Điện Bàn

Điểm tặng quà đặt trước sân bóng đá Mai - Phước - Thọ (gần Bệnh viện Vĩnh Đức). Người dân về quê được hỗ trợ túi an sinh gồm sữa, trứng, bánh mỳ, nước uống, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… Hoạt động này hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động.

Lực lượng thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ tiền mặt, xăng xe; đồng thời sửa xe và thay nhớt miễn phí nếu người dân có nhu cầu.