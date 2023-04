Tuổi trẻ Hiệp Đức đóng góp 14 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, tuổi trẻ huyện Hiệp Đức đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, trong đó đóng góp 14 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuổi trẻ Hiệp Đức tham gia xây dựng công trình Thắp sáng đường quê. Ảnh: Tuổi trẻ Hiệp Đức

Nổi bật, Huyện đoàn Hiệp Đức và Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp xây dựng 1,6km công trình “Thắp sáng đường quê” tại tổ 6, thôn Nhì Lưu, xã Quế Lưu trị giá 90 triệu đồng.

Các cơ sở đoàn cũng thi đua xây dựng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, như Đoàn xã Bình Sơn xây dựng khu vui chơi thanh thiếu nhi, lắp đèn năng lượng mặt trời trị giá hơn 11 triệu đồng tặng nhân dân thôn An Tráng; Đoàn thị trấn Tân Bình xây dựng công trình “Ánh sáng đô thị” tại khối phố Bình An trị giá 15 triệu đồng; đoàn viên thanh niên xã Bình Lâm sửa chữa nhà cho bà Phạm Thị Hóa (cựu thanh niên xung phong tại thôn An Phố, xã Bình Lâm)…

Các công trình, phần việc đã thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.