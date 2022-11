Tuổi trẻ Nam Giang "Thắp sáng đường quê"

“Thắp sáng đường quê” là công trình ý nghĩa của thanh niên huyện Nam Giang, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt kết quả.

Đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê.

Trước đây, tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Pà Dá, xã Cà Dy với chiều dài gần 2km không có hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại của người dân vào ban đêm gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Đoàn thanh niên xã Cà Dy đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời để giao thông thuận tiện hơn.

Anh Đinh Văn Chăm - Bí thư Xã đoàn Cà Dy chia sẻ, ngay sau khi Huyện đoàn phát động phong trào thắp sáng đường quê, Đoàn xã đã tích cực vận động thanh niên tham gia hưởng ứng thực hiện. Đến nay, chúng tôi đã lắp đặt được 18 bóng đèn tại 3 trong số 4 thôn của xã.

Trong quá trình triển khai, Đoàn thanh niên xã đã nhận được sự giúp đỡ của Huyện đoàn Nam Giang cùng cán bộ, nhân dân, đoàn viên, thanh niên và lãnh đạo chương trình Dự án phát triển vùng của huyện Nam Giang hỗ trợ kinh phí để lắp đặt đèn tại các tuyến đường.

Đây cũng là động lực để tuổi trẻ xã Cà Dy tiếp tục đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thanh niên Nam Giang ắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: V.THỦY

Được triển khai từ năm 1998 đến nay, công trình “Thắp sáng đường quê” được tuổi trẻ huyện Nam Giang triển khai đã lắp đặt được 479 bóng đèn, với chiều dài hơn 54km tại 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đây là những công trình thiết thực của tuổi trẻ Nam Giang, nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Anh Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn Nam Giang cho biết, ánh điện từ những công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công trình còn giúp ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên trong việc đảm nhận những việc mới, việc khó cùng “Chung sức xây dựng nông thôn mới” văn minh, hiện đại.

“Với những lợi ích thiết thực và hiệu quả từ chương trình “Thắp sáng đường quê”, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với các ngành liên quan và chương trình Dự án phát triển vùng của huyện Nam Giang để triển khai hệ thống đèn Led tại các thôn trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, diện mạo nông thôn thêm khởi sắc” - anh Thế Anh nói.