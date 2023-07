Tuổi trẻ Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Tri ân các anh hùng liệt sĩ An ninh khu V

Xuân Mai | 27/07/2023 - 15:42

(QNO) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 27/7, đoàn công tác Bộ Công an phối hợp Công an Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My tổ chức dâng hoa, viếng hương các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu V (xã Trà Tân, Bắc Trà My) và tặng quà các gia đình chính sách.