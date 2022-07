Tuổi trẻ Tam Kỳ thi vẽ tranh vì thành phố bình yên

(QNO) - Sáng nay 24.7, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Thành đoàn tổ chức Hội thi vẽ tranh về an ninh trật tự với chủ đề “Vì thành phố bình yên”. Hội thi có 26 thí sinh là học sinh, đoàn viên thanh niên các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia.

Hội thi vẽ tranh về an ninh trật tự với chủ đề Vì thành phố bình yên. Ảnh: M.L

Tranh dự thi của thí sinh chuyển tải nhiều thông điệp về trách nhiệm của nhân dân và thanh thiếu niên trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và những hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm.



Các em đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: M.L

Em Lê Vi Hà (10 tuổi, phường Tân Thạnh) muốn gửi lòng biết ơn của mình đến các chú công an đã bắt kẻ trộm, giũ gìn trật tự an toàn giao thông... để bảo vệ an toàn cho cuộc sống của mọi người. Hay em Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên (14 tuổi, phường An Mỹ) mong mọi người phải có ý thức tuân thủ pháp luật, không rơi vào tệ nạn xã hội và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội phải chung tay “kéo” những người lầm lỗi ra khỏi tệ nạn xã hội...

Em Lê Vi Hà muốn gửi lời cảm ơn đến các chú công an qua bức tranh của mình. Ảnh: M.L

Những bức tranh với nhiều hình ảnh, màu sắc rực rỡ mang theo thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm của thanh thiếu niên nói riêng và người dân nói chung trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng thành phố bình yên, phát triển.

Những bức tranh đẹp mang thông điệp về ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thành phố bình yên. Ảnh: M.L

Trung tá Mai Văn Hiển - Phó trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, thanh niên là đối tượng tham gia nhiều hoạt động liên quan đến an ninh trật tự, trong khi đó, công tác tuyên truyền theo cách truyền thống tập trung lại không đến được nhiều với đối tượng này.

“Qua cuộc thi, mong muốn các em thanh thiếu niên tự nâng cao trách nhiệm trong hành vi ứng xử, có cử chỉ đẹp, sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật, đồng thời đóng góp những ý tưởng, hỗ trợ lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng thành phố bình yên” - ông Hiển nói.

Các tác phẩm tranh thu hút nhiều người đến xem. Ảnh: M.L

Trong năm 2022, Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp Thành đoàn tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để thu hút thanh thiếu niên tham gia như hội thi vẽ tranh về an ninh trật tự, hội thi tìm hiểu pháp luật về an ninh trật tự trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong phòng chống tội phạm...

Cuộc thi vẽ tranh sẽ tổng kết, trao giải vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19.8.