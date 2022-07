Tuyên truyền phòng chống ma túy và Luật An ninh mạng cho thanh thiếu niên phường An Xuân

(QNO) - Ngày 3.7, Công an phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) phối hợp Đoàn phường tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy và Luật An ninh mạng cho thanh thiếu niên.

Thanh thiếu niên phường An Xuân tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: C.T

Công an phường An Xuân đã phổ biến nhiều nội dung về tác hại của ma túy, cách phòng tránh ma túy trong thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, việc sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, đảm bảo các quy định cơ bản của Luật An ninh mạng cũng được chuyển tải thông qua nhiều tình huống minh họa cụ thể, gần gũi với thanh thiếu niên.

Dịp này, Công an phường An Xuân cùng Đoàn phường tổ chức cho chi đoàn 6 khối phố ký cam kết thực hiện phong trào “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”.