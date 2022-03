Xung kích giúp dân tái thiết cuộc sống

Trong Tháng thanh niên năm nay, đoàn viên thanh niên ở các huyện miền núi trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng; trong đó nổi bật là giúp người dân vùng thiên tai, sạt lở núi ổn định nhà cửa, bắt tay xây dựng cuộc sống mới.

Đoàn viên thanh niên huyện Phước Sơn hỗ trợ người dân xây nhà. Ảnh: TẤN SỸ

Cuối năm 2021 vừa qua, lũ về cuốn trôi toàn bộ căn nhà của vợ chồng anh Hồ Văn Đoàn (ở thôn 2, xã Phước Thành, Phước Sơn). Trắng tay sau thiên tai lũ dữ, vợ chồng anh Đoàn phải dựa vào sự cưu mang của bà con trong làng.

Đầu năm nay, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí dựng nhà mới, nhưng không có tiền thuê nhân công, anh Đoàn đã nhận được sự giúp đỡ của các bạn đoàn viên thanh niên trong xã. Nhờ đó, căn nhà cấp 4 kiên cố của vợ chồng trẻ hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công.

Anh Đoàn cho biết: “Từ khi dựng nhà đến nay, ngày nào cũng có hơn 20 đoàn viên thanh niên trong xã đến giúp, không chỉ làm nhà họ còn hỗ trợ thêm củi, gạo, mắm muối để gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống. Giờ xong nhà rồi, mình theo các thanh niên trong làng đi giúp nhiều hộ ở thôn 3, thôn 1 dựng nhà mới. Mong muốn sao bà con có nhà ổn định trước mùa mưa năm nay”.

Tại xã Phước Thành, Phước Lộc (Phước Sơn), mùa mưa bão năm 2020, 2021 có gần 100 trăm ngôi nhà bị sạt lở, vùi lấp, nhiều ngôi làng có nguy cơ xóa sổ. Để ổn định cuộc sống cho người dân nơi làng mới, ngoài nguồn ngân sách phân bổ của trung ương, tỉnh, sự chung tay của cộng đồng xã hội, thì sự góp sức của lực lượng đoàn viên thanh niên cũng rất quan trọng.

Đoàn viên thanh niên xây nhà giúp dân. Ảnh: TẤN SỸ

Anh Hồ Văn Sem - Bí thư Đoàn xã Phước Thành cho biết: “Bản thân tôi có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, phải ở nhờ trụ sở xã. Song tôi tạm gác việc nhà, cùng với hàng trăm đoàn viên thanh niên giúp bà con dựng nhà mới. Mình là thủ lĩnh đoàn, phải gương mẫu đi đầu, những lúc như thế này, bà con cần sức trẻ của thanh niên nhất. Giờ nhìn những ngôi nhà mới, bà con có cuộc sống ổn định, anh em thanh niên vui lắm”.

Tại làng Bằng La ở xã Trà Leng (Nam Trà My), hình ảnh đoàn viên thanh niên có mặt từ lúc đầu dựng làng cho đến khi những căn nhà xây hoàn thành trở nên quá quen thuộc với đồng bào Mơ Nông nơi đây. Ông Hồ Văn Đề cho biết đã vơi đi phần nào nỗi đau buồn nhờ đoàn viên thanh niên thường xuyên đến giúp đỡ, chăm sóc. Gia đình ông Đề có 8 người chết, mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng hồi cuối năm 2020.

“Giờ nỗi buồn đau, mất mát trong lòng vơi đi nhờ tuần nào các cháu cũng đến đây giúp vợ chồng tôi, nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi kể chuyện ngày xưa, rồi văn hóa phong tục tập quán của đồng bào Mơ Nông cho các cháu nghe. Giờ phải làm lại cuộc sống nơi làng mới này thôi” - già làng Hồ Văn Đề nói.

Theo chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My, hoạt động tình nguyện giúp người dân vùng thiên tai, sạt lở núi tái thiết cuộc sống được đưa vào chỉ tiêu thi đua của tuổi trẻ toàn huyện.

Liên tiếp trong hai năm 2020 và 2021, Nam Trà My là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ dữ. Nguồn lực của trung ương, tỉnh, huyện tuy lớn, song những khó khăn người dân địa phương đang gặp phải hết sức nặng nề. Do đó, huy động sức trẻ, tinh thần xung kích giúp người dân ổn định cuộc sống là cách làm phù hợp nhất hiện nay.

“Không chỉ trong Tháng thanh niên, từ nhiều tháng trước, hoạt động giúp dân đã được các cơ sở đoàn như Đoàn xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Cang, Trà Nam, Đoàn khối chính quyền, Chi đoàn Công an huyện triển khai khá đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay, có hơn 50 ngôi nhà mới của bà con vùng sạt lở núi hoàn thành do chính các bạn trẻ dựng nên” - chị Hạnh cho biết.

Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên ở Phước Sơn, Nam Trà My và các huyện miền núi đã tạo nên sự tin yêu của người dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của chiếc áo xanh tình nguyện.