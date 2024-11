Chính trị Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện sai phạm hơn 20 tỷ đồng (QNO) - Trong năm 2024, Thanh tra tỉnh Quảng Nam triển khai 32 cuộc thanh tra; trong đó triển khai trong kỳ 22 cuộc (10 cuộc đột xuất), kỳ trước chuyển sang 10 cuộc (6 cuộc đột xuất). Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 20 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến chủ trì tại một buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: THANH NHUNG

Theo đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 11,3 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác hơn 8,7 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 51 tập thể, 75 cá nhân.

Chuyển thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 3 trường hợp tại cuộc thanh tra đột xuất gồm: việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 4 gói thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư; 3 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư và Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện.

Cùng kỳ, Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh giải quyết 32/32 vụ khiếu nại, tố cáo (khiếu nại 28, tố cáo 4), đạt 100%; tiến hành rà soát, xử lý đơn và báo cáo kết quả rà soát 18 vụ việc tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã giải quyết 6 đơn/3 vụ việc kiến nghị thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh.